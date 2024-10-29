Разом 27 років і виховують чотирьох дітей: як виглядає дружина Олега Скрипки та де вони познайомилися (фото)

Для Олега Скрипки це другий шлюб

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, який пояснив, чому не виїхав з України разом із сім’єю на початку війни, продовжує займатися творчістю. А надійну підтримку та опору йому забезпечує дружина та четверо дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає кохана та діти українського артиста. Ми дізнались, як Олег Скрипка та Наталія Сидь познайомилися.

Що відомо про творче та особисте життя Олега Скрипки

Артист народився у 1964 році в місті Ходжент (Таджикистан), але незабаром родина переїхала до Мурманської області (Росія), де Скрипка закінчив заочну школу фізико-технічного інституту. А у 1986 році він закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Цього ж року Олег Скрипка створив гурт "Воплі Відоплясова" і почав активно виступати. У 1990 році він з колективом вирушив до Швейцарії та Франції. Через рік, ще радянським інженером, зі своєю групою артист потрапив до Франції з культурного обміну між СРСР і європейськими країнами з подачі вже тоді відомого музичного критика Артемія Троїцького.

Дружина Олега Скрипки

У 1991—1996 роках Олег Скрипка разом зі своєю групою жив у Франції та гастролював країною. Там він зустрів свою першу дружину, француженку Марі Рібо, з якою прожив у шлюбі сім років. А коли Олег Скрипка вирішив повернутись в Україну, вони з Марі розлучилися, оскільки вона не захотіла залишати свою батьківщину.

Але невдовзі після повернення додому Олег Скрипка зустрів нове кохання. В інтерв’ю програмі "Перші Другі" він розповів, що познайомився з другою дружиною Наталією Сидь у київському театрі "Дах" у 1997 році. За його словами, Наталя була дуже гарна, ввічлива і справила на нього гарне перше враження.

Олег Скрипка із дружиною Наталією разом 27 років

З того часу вони з Наталією разом, але шлюб зареєстрували приблизно 2005 року. Пара виховує чотирьох дітей: Романа, Устима, Олесю та Зоряну. Дружина артиста рідко з’являється з ним на публіці, бо вважає за краще вести закритий спосіб життя.

За професією вона актриса, але зараз не розвивається в цій сфері. В одному з інтерв’ю Олег Скрипка зазначив, що Наталя займається вихованням дітей та повернеться до акторства, коли сама цього захоче. Проте вона бере участь у проєкті Скрипки "Країна мрій", займаючись етно-сценою фестивалю.

Олег Скрипка та Наталія Сидь виховують чотирьох дітей

Щодо дітей, то Роману вже 19 років, а Устиму — 17. Старший син Олега Скрипки навчається на історика, а ось молодший захоплюється музикою, він робить музику у жанрах хіп-хоп та r’n’b. Наразі вони в Україні та були також залучені до організації музичного фестивалю "Країна мрій".

Сини Олега Скрипки

Ще подружжя виховує 12-річну Зоряну та 14-річну Олесю. На початку війни Олег Скрипка відправляв своїх дітей та дружину за кордон, але вони вирішили залишитися у Києві.

Олег Скрипка разом із старшим сином

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