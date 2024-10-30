Без фізики, але з фізкультурою: в українських школах приберуть частину обов’язкових предметів

Обов’язкових предметів поменшає

В Україні планують провести реформу старшої школи, внаслідок якої приберуть деякі предмети зі списку обов’язкових. Це торкнеться, зокрема фізики, хімії та біології.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти. Там повідомили, що нововведення почнуть працювати з 2027 року, тоді як пілотний проєкт стартує у низці ліцеїв уже 2025 року.

За задумом авторів реформи, це дозволить учням мати більше контролю за вибором свого подальшого шляху. І тому МОН скорочує список обов’язкових до вивчення предметів.

"(Залишається, — ред.) що пов'язано з вивченням української мови і літератури, історії України, англійської мови та математики, фізичної культури й "Захисту України". Це кожен громадянин повинен знати на належному рівні ", — йдеться у повідомленні.

Також учням доведеться обрати один предмет зі списку: мистецтво, технології, інформатика, фінансова грамотність.

Таким чином, зі списку обов’язкових предметів приберуть зарубіжну літературу, всесвітню історію, громадянську освіту, біологію/екологію, географію, фізику, хімію.

Щоб не відмовляти учням у всебічному розвитку, МОН хоче також запровадити систему індивідуального підбору предметів як у своєму профілі, так і поза ним. Наскільки ефективною буде ця система стане зрозумілою вже після запуску пілотного проєкту.

Як відомо, зарплати у сфері освіти залишаються одними із найнижчих по Україні. Менше освітян отримують хіба що працівники бібліотек, музеїв та інших закладів культури.