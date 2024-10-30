Разом майже 40 років: хто дружина Стаса Боклана і як вона виглядає

Дружина зірки "Папіка" також акторка

Стас Боклан — один із найвідоміших українських акторів, який прославився завдяки своїй харизмі та таланту. Він зіграв у таких проєктах, як "Слуга народу", "Папік", "Поводир" тощо. Про професійне життя актора відомо багато, однак про особисте він розповідає украй рідко.

Відомо, що дружину Стаса Боклана звати Наталія Кленіна. Вона, як і чоловік, успішна акторка, з якою вони неодноразово перетиналися на знімальних майданчиках.

Що відомо про Наталію Кленіну

Майбутня акторка народилася і виросла у Челябінську, Росія. Акторську освіту вона отримала у Челябінському музичному училищі. По закінченню навчання, у 1979 році, вона стала працювати в Академічному драматичному у Челябінську.

Коли Наталія переїхала до Маріуполя, стала працювати у Донецькому обласному російському драмтеатрі. Саме там вона і познайомилася із майбутнім чоловіком. Робочі стосунки швидко переросли в особисті, і, попри те, що це був другий шлюб для обох, пара разом уже близько 40 років.

Згодом вона переїхала до Києва, де стала акторкою Молодого театру. Її син від першого шлюбу, Кирило Думський, виріс у родині Боклана і здобув популярність як діджей.

Станіслав Боклан і Наталія Кленіна на сцені Молодого театру

Від першого шлюбу Стас Боклан має доньку Марію, але про нього Станіслав не любить згадувати. Донька Боклана зараз працює кастинг-директоркою.

До речі, Наталія Боклан з’являлася в кадрі разом із чоловіком. У серіалі "Папік" вона зіграла епізодичну роль подруги Олександра Миколайовича (Папіка).

Наталія Кленіна рідко з’являється на телекранах. Вона здебільшого грає у театрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав у молодості Стас Боклан. Ми з’ясували, як починалася кар’єра актора і знайшли його архівні знімки.