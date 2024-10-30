Не делится личной жизнью: что известно о жене, детях и внуках звездного доктора Комаровского

Врач-педиатр имеет двух взрослых сыновей и трех внуков

Евгений Комаровский – известный украинский врач-педиатр, телеведущий, писатель, а также популярный блогер, известный своим стремлением к объективной медицине понятной информации о здоровье детей. Его личная жизнь долгое время была вне медийного внимания, однако известно несколько интересных фактов о жене и детях врача.

Жену Евгения Комаровского зовут Екатерина. Она не публичная личность, а у супругов есть двое детей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о семье звездного врача.

Что известно о жене Евгения Комаровского

Екатерина училась в Харьковском медицинском университете, где познакомилась с будущим мужем. На четвертом курсе они поженились, а это событие врач назвал величайшим успехом своей жизни.

Комаровский отмечал, что его жена – не только любимый человек, но и настоящий друг и советчица. Екатерина работала офтальмологом всю жизнь, а сейчас она на пенсии.

Дети и внуки Евгения Комаровского

Старшего сына зовут Дмитрий, он родился в 1982 году. Сейчас он работает в сфере айти. Младший сын Евгения Андрей родился в 1988 году. Он имеет юридическое и экономическое образование и работает вместе с отцом. Он участвует в разных интернет-проектах с участием Евгения Комаровского.

Фото: скриншот с видео

Также звездный врач имеет трех внуков. Один сын старшего сына и еще один сын и дочь младшего. Снимки с внуками Комаровский часто выкладывает на своей странице в Instagram.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Стаса Боклана. Супруги вместе уже почти 40 лет.