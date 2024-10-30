З якими хворобами серця не мобілізують: список діагнозів

З гіпертонією можуть не призвати на службу

Попри загальну мобілізацію в Україні деякі громадяни можуть бути звільнені від призову за медичними показаннями. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які дають право на відстрочку або визнання непридатності до військової служби.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", серед основних медичних причин для відстрочки від призову — серйозні захворювання серцево-судинної системи.

Зокрема, до переліку хвороб, через які мобілізувати не мають права, входять:

серцева недостатність II-Б або III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б або III стадії при ішемічній хворобі серця;

гіпертонічна хвороба III стадії.

Відстрочку можуть отримати чоловіки, які перенесли інфаркт або інсульт. Також призову не підлягають з хворобами артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо вони викликають серйозні порушення кровообігу.

Нагадуємо, що деякі захворювання органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки.

З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:

щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами нирок не беруть в армію. Серйозні захворювання сечостатевої системи можуть стати підставою для звільнення від військової служби.