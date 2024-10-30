Чому Україна не може витратити гроші з "тисячі Зеленського" на фортифікації

Депутат розповіла, чому "тисячу Зеленського" не можна витрачати на будівництво укріплень

З 1 грудня поточного року громадяни України матимуть змогу отримати виплату у розмірі тисячі гривень, яку днями анонсував президент Володимир Зеленський. Однак ці гроші можна використати не у всіх випадках. Зокрема їх неможливо буде витратити на будівництво фортифікацій.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявила народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забурана. Вона наголосила, що кошти, які надають Україні іноземні партнери, мають чітке цільове призначення.

Депутат наголосила, що йдеться про кошти, які призначені на соціальні витрати.

"Правда полягає в тому, що абсолютно всі кошти, до єдиної гривні, які нам дають міжнародні партнери, мають чітку спрямованість. Ми не можемо витратити на будівництво фортифікацій кошти, які нам дали на соціальні витрати. Це неможливо, тому що ми отримуємо транші з дуже чітким цільовим призначенням", — заявила Забурана.

Нагадаємо, 25 жовтня у зверненні до нації президент України Володимир Зеленський заявив, що українці можуть одержати 1000 гривень. Ці гроші можна буде витратити на оплату послуг, купівлю продуктів харчування, ліків, книг, а також сплатити за покупку книг та квитків "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася велика кількість мемів про виплати, які анонсував Зеленський.