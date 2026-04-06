Ланцюги, кров та кактуси: у Мексиці дуже незвично відзначають Великдень (відео)

Мексиканські великодні обряди вважаються одними з найсуворіших у світі

У Мексиці Великдень відзначають масовими вуличними процесіями, театралізованими відтвореннями Страстей Христових і релігійними обрядами, що поєднують католицькі та місцеві традиції. Найбільш радикальним проявом цієї віри залишається ритуал, де учасники з ланцюгами на тілі та колючками кактусів у шкірі проходять містом.

Цей обряд відбувається у Страсну п’ятницю, має назву Los Engrillados і вважається одним із найсуворіших у країні. Учасники виходять на процесію напівоголеними, із закритими обличчями, несучи на собі важкі металеві ланцюги.

До тіла вони прикріплюють колючки кактусів, а іноді вдягають тернові вінки — як символ страждань Ісуса Христа. Маршрут триває кілька кілометрів, і весь цей час люди рухаються мовчки, витримуючи фізичний біль під відкритим сонцем.

Участь у "Los Engrillados" — це особиста обітниця. Хтось таким чином намагається спокутувати провину, хтось — подякувати за пережите випробування або просить про допомогу. До процесії готуються заздалегідь: дотримуються посту, обмежують себе в їжі та проходять духовну підготовку.

Попри жорсткість ритуалу, він має глибоке історичне коріння. Водночас, за останні роки кількість учасників зменшується — переважно через зміну ставлення молодшого покоління та побоювання за здоров’я.

Інші мексиканські традиції на Великдень

Спалення Юди. На Суботу Слави тут буквально підривають опудала Юди . Часто їм додають риси сучасних політиків чи знаменитостей.

Процесія мовчання. У місті Сан-Луїс-Потосі тисячі людей йдуть вночі… у повній тиші . Жодного слова — тільки барабани. Це символ скорботи за Христом.

"Сакральне" пиво. У деяких індіанських громадах під час Великодня п'ють tesgüino — кукурудзяне пиво, яке має ритуальне значення і використовується у духовних практиках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна класти у великодній кошик. Далеко не все можна освячувати.