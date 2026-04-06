Цепи, кровь и кактусы: в Мексике очень необычно отмечают Пасху (видео)

Мексиканские пасхальные обряды считаются одними из самых строгих в мире

В Мексике Пасху отмечают массовыми уличными процессиями, театрализованными воссозданиями Страстей Христовых и религиозными обрядами, объединяющими католические и местные традиции. Наиболее радикальным проявлением этой веры остается ритуал, где участники с цепями на теле и колючками кактусов в коже проходят по городу.

Этот обряд совершается в Страстную пятницу, называется Los Engrillados и считается одним из самых строгих в стране. Участники выходят на процессию полуобнаженными, с закрытыми лицами и несут на себе тяжелые металлические цепи.

К телу они прикрепляют колючки кактусов, а иногда надевают терновые венки как символ страданий Иисуса Христа. Маршрут длится несколько километров, и все это время люди двигаются молча, выдерживая физическую боль под открытым солнцем.

Участие в "Los Engrillados" — это личный обет. Кто-то таким образом пытается искупить вину, кто поблагодарить за пережитое испытание или просит о помощи. К процессии готовятся заранее: соблюдают пост, ограничивают себя в пище и проходят духовную подготовку.

Несмотря на жесткость ритуала, он имеет глубокие исторические корни. В то же время, за последние годы количество участников уменьшается — преимущественно из-за изменения отношения младшего поколения и опасений за здоровье.

Другие мексиканские традиции на Пасху

Сожжение Иуды. На Субботу Славы здесь буквально подрывают чучела Иуды . Часто им придают черты современных политиков или знаменитостей.

Процесс молчания. В городе Сан-Луис-Потосе тысячи людей уходят ночью… в полной тишине . Ни слова — только барабаны. Это символ скорби о Христе.

. Ни слова — только барабаны. Это символ скорби о Христе. "Сакральное" пиво. В некоторых индейских общинах во время Пасхи пьют tesgüino — кукурузное пиво, имеющее ритуальное значение и используемое в духовных практиках.

