Три запитання про Великдень, на яких часто "проколюються": перевір себе

Ці знання допоможуть уникнути поширених мовних помилок

Частина українців вже відсвяткувала Великдень, але у православних християн та греко-католиків свято тільки попереду. "Телеграф" підготував три прості питання про одне з найбільших церковних свят, які допоможуть не пошитися в дурні, говорячи про нього.

1. Як правильно називати свято в літературній мові?

A) Пасха

B) Великдень.

2. Як правильно називається великодня випічка?

A) Куліч

B) Паска

C) Бабка

3. Як правильно назвати сирну солодку страву?

A) Сирна паска

B) Творожна паска

C) Сирник великодній

Правильні відповіді

1 — B) Великдень. В українській мові правильно говорити Великдень — це назва свята Воскресіння Христового, яка закріплена у словниках. Проте зустрічається і Пасха — так здебільшого говорять в церковній мові або у розмовному стилі.

2 — B) Паска. Паска — це правильна українська назва великоднього хліба, тоді як "куліч" — російське запозичення, якого варто уникати. Слово ж "бабка" раніше позначало здобну випічку, прикрашену глазур'ю, тоді як паски тоді прикрашали візерунками з тіста, пояснює мовознавиця Олеся Сулима.

Сирна паска/ Джерело: agropererobka.com.ua

3 — А) Сирна паска. "Творог" для української мови це русизм, а "сирник" — взагалі інша страва.

