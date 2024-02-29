Юна українка виграла "золото" на чемпіонаті світу

Спортсменка показала найкращий час

У четвер, 29 лютого, українська біатлоністка Олександра Меркушина виграла золоту медаль на Юнацькому чемпіонаті світу в Отепя (Естонія). До речі, Саша святкувала перемогу і на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі із зимових видів спорту в Італії.

Про успіх нашої спортсменки повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook. 19-річна Олександра тріумфувала у мас-старті.

Перемога Меркушиної стала першою для України на ЮЧМ-2024 в Естонії. Українка у мас-старті обійшла француженку Бужо та італійку Гаутеро. Додамо, що ще дві представниці України Ксенія Приходько та Вікторія Хвостенко завершили гонку на 13-й та 41-й позиції.

1. Олександра Меркушина (Україна) – 28.17,2 (2)

2. Лола Бужо (Франція) – 1,9 (1)

3. Карлотта Гаутеро (Італія) – 11,1 (2)

13. Ксенія Приходько (Україна) – 1.23,9 (0)

41. Вікторія Хвостенко (Україна) – 3.10,7 (4)

Додамо, що для Меркушиної це третя у кар’єрі медаль юнацької світової першості після двох бронзових нагород (в індивідуальній гонці та змішаній естафеті) у Щучинську-2023 (Казахстан).

Раніше повідомлялося, що збірна України провалила чемпіонат світу з біатлону-2024, не здобувши жодної нагороди. Також українці погано виступили на чемпіонаті Європи.