Юная украинка выиграла "золото" на чемпионате мира

Спортсменка показала лучшее время

В четверг, 29 февраля, украинская биатлонистка Александра Меркушина выиграла золотую медаль на Юношеском чемпионате мира в Отепя (Эстония). К слову, Саша праздновала победу и на Европейском юношеском олимпийском фестивале по зимним видам спорта в Италии.

Об успехе нашей спортсменки сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook. 19-летняя Александра триумфовала в масс-старте.

Победа Меркушиной стала первой для Украины на ЮЧМ-2024 в Эстонии. Украинка в масс-старте обошла француженку Бужо и итальянку Гаутеро. Добавим, что еще две представительницы Украины Ксения Приходько и Виктория Хвостенко завершили гонку на 13-й и 41-й позиции.

1. Александра Меркушина (Украина) – 28.17,2 (2)

2. Лола Бужо (Франция) – 1,9 (1)

3. Карлотта Гаутеро (Италия) – 11,1 (2)

13. Ксения Приходько (Украина) – 1.23,9 (0)

41. Виктория Хвостенко (Украина) – 3.10,7 (4)

Добавим, что для Меркушиной это третья в карьере медаль юношеского мирового первенства после двух бронзовых наград (в индивидуальной гонке и смешанной эстафете) в Щучинске-2023 (Казахстан).

Ранее сообщалось, что сборная Украины провалила чемпионат мира по биатлону-2024, не завоевав ни единой награды. Также украинцы плохо выступили на чемпионате Европы.