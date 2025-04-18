Ціни кусаються: скільки коштують елітні паски у 2025 році

Вартість залежить від ваги, прикрас та начинки — деякі обійдуться у понад 2 тисячі

Напередодні Великодня 2025 року українські магазини й заклади харчування пропонують паски, які вражають не лише смаком, а й іноді ціною.

"Телеграф" пошукав та розповів, де можна придбати великодню випічку і за якими цінами. Замовити її можна як онлайн, так і офлайн.

У наш список потрапило бістро "Полтава" у Києві. Там малу паску пропонують за 650 гривень, а велику за 750.

Мережа магазинів "Goodwine" також продає великодні паски. Найдешевша коштує 395 гривень. Є традиційна випічка за 750 та 925 гривень.

Найдорожча у мережі "коломба з молочним шоколадом та апельсиновими цукатами", її вартість становить 2490 гривень.

Наступним розглянули ціни у закладі "Honey" в Києві. Паски там продають і по 950, і 2400 гривень. Популярна великодня випічка з начинкою коштує 1550 гривень, можна обрати будь-який смак.

У кондитерській "Калина" можна придбати традиційну паску приблизно за 500 гривень, також є за 1200.

Якщо розглядати панетоне — то прийдеться відати 1200-1400 гривень. Сирна паска у закладі коштує 1550 гривень.

У ресторані "Rose family" продають паски за такими цінами. За великодній кекс з меренгою хочуть 900 гривень. Найдорожча — з пряниками, вона коштує 1200.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштують 300-грамові паски в магазинах. Домашня випічка у 2025 році буде більш вигідною, аніж магазинна.