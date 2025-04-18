Польща прагне подвійної "ядерної парасольки". Що задумав Дуда

Країна шукає максимального захисту

Польща розглядає два шляхи ядерного захисту від Росії. Йдеться і доступ до французької "ядерної парасольки", яку запропонував президент Франції Еммануель Макрон, і про програму ядерного обміну США.

На думку президента Польщі Анджея Дуди, ці підходи можуть доповнювати один одного. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg.

"Я вважаю, що ми можемо прийняти обидва рішення. Ці дві ідеї не є ані суперечливими, ані взаємовиключними", – сказав президент.

Раніше він закликав розмістити частину ядерної зброї Сполучених Штатів на території Польщі для стримування російської агресії. Проте ядерний арсенал Франції також може допомогти захистити Польщу, впевнений політик.

Як відомо, Макрон запропонував розширити так звану "ядерну парасольку" Франції на своїх європейських союзників. Це стало відповіддю на ризики, що Росія в майбутньому може розширити свою агресію на східний фланг Європейського Союзу.

Франція єдина країна ЄС, що має ядерну зброю. В арсеналі Парижа близько 300 ядерних боєголовок.

Як розповідав "Телеграф", раніше Анджей Дуда звернувся до США з закликом розмістити на території його країни ядерну зброю. Польський лідер виступив із заявою, що Трамп міг би ухвалити рішення щодо передислокації ядерних боєголовок США із Західної Європи або території Штатів до Польщі.