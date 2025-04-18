Шуфрич атакує українську мову? До чого тут Угорщина, пояснив нардеп Княжицький
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Депутат нагадав про свої минулі дебати з Шуфричем під час ухвалення Закону про забезпечення функціонування української мови
Нестор Шуфрич, який є депутатом від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" у стінах СІЗО зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт. Він пропонує обмежити застосування державної мови в Україні.
Народний депутат Микола Княжицький відреагував на це на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Нестор Шуфрич знову намагається атакувати українську мову.
"Депутат від забороненої ОПЗЖ зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує обмежити застосування державної мови в Україні", — наголошує Княжицький у своєму дописі.
Війна ведеться не за території
Політик підкреслює, що нинішня війна ведеться не лише за території, але й за українську ідентичність: мову, культуру та історію. Княжицький додає, що скасування мовного законодавства є однією з вимог Росії для переговорів.
"На окупованих територіях українськомовних громадян катують, вбивають, викрадають їхніх дітей. Українська мова — це символ спротиву і свободи", — зазначає Княжицький.
Шуфрич маніпулює
Особливу увагу він приділяє маніпулятивному характеру законопроєкту Шуфрича:
"Шуфрич подає свою ініціативу нібито як захист прав угорськомовної меншини. Але справжня мета — не мова. Це спроба знову зіштовхнути Україну з Угорщиною. Адже саме мовне питання — предмет постійних політичних спекуляцій Будапешта, коли йдеться про наше членство в ЄС".
Княжицький нагадав про свої минулі дебати з Шуфричем під час ухвалення Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, назвавши його "одним з найбільш агресивних противників" цього закону.
"Тепер він повертається з новою атакою. Але ми повинні пам'ятати: захист української мови — це питання нашого національного виживання. І спроби її обмеження під прикриттям "захисту меншин" — це не про турботу. Це — політична диверсія", — підсумував Княжицький.
Справа Шуфрича — що відомо
Нагадаємо, 15 вересня 2023 року народному депутату Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Його підозрюють у держзраді.
За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича — колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні.
Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему "автономії" Донецької та Луганської областей.
Запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжували.
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