"Про мир не чули". Пєсков відзначився новими цинічними заявами про війну проти України

Не обійшов і участь Європи в цьому процесі

Кремль бачить певні результати з урегулювання війни в Україні та не погоджується з думкою держсекретаря США Марков Рубіо, що цей процес затягується. Росія заявила про завершення 30-денного мораторію на удари по енергетиці України та звинуватила Київ в його "не дотриманні".

Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він також говорив і про "участь" Європи у конфлікті.

Головні заяви Пєскова

Про мирні переговори

"Ми вважаємо, що певний прогрес можна, власне, вже констатувати. Це прогрес, пов'язаний з тимчасовим мораторієм, якого "дотримувалася Росія", — мораторій з не нанесення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Російська Федерація "дотримувалася" цього мораторію, чого "не скажеш" про українців", — сказав Пєсков.

Про можливість виходу США з процесу мирних переговорів

За словами Пєскова, Росія працює над завершенням війни і відкрита до діалогу. Але перемир'я можливе лише на тих умовах, які "не суперечать національним інтересам" Росії.

"Певні напрацювання вже є, але, звичайно, попереду ще багато складних обговорень", — сказав Пєсков.

У Кремлі запевняють, що питання війни в Україні складне і швидко його не вирішити, як цього хоче президент США Дональд Трамп. Вашингтону радять не опускати руки, адже "певні результати вже є".

Нагадаємо, Рубіо заявив, що необхідно постаратися зрозуміти якнайшвидше, "найближчими днями, а не найближчими тижнями", чи можна завершити конфлікт в Україні. Якщо це можливо, то США готові докласти всіх зусиль, щоб сприяти цьому, зазначив він.

Про консультацію європейських країн у Парижі

Пєсков вважає, що Європа тільки "заважає" досягти миру в Україні, і це стосується не тільки постачання зброї. Зустріч напочатку квітня в Парижі "не відповідає" уявленням Кремля про мир.

"Останній часом про мир у Європі ми "не чули", там навпаки лунають заклики до мілітаризації. Мілітаризація саме Європи, мілітаризація України і так далі. Це все, що ми чули і навряд чи це допоможе знайти шлях до завершення війни", — каже прессекретар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп зробив важливі заяви про перемир’я та угоду про корисні копалини.