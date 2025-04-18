Китай зробив нову абсурдну заяву про війну в Україні

Китай наполягає на нейтралітеті

Президент Зеленський днями заявив, що Китай постачає зброю Росії для війни проти України. Українська розвідка також має інформацію про можливе виробництво китайського озброєння на російській території.

Однак офіційний Пекін стверджує, що не надає летальної зброї жодній зі сторін конфлікту. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише The Guardian, посилаючись на AFP.

Китайська сторона наголосила, що "ніколи не надавала смертоносну зброю жодній стороні" та "завжди докладала зусиль для припинення бойових дій". Пекін також зауважив, що його "позиція щодо українського питання послідовна і чітка", і що Китай "завжди активно докладав зусиль для припинення бойових дій і мирних переговорів".

Втім, факти говорять про інше. Українські військові нещодавно взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії на Донеччині. Президент Зеленський додав, що загалом на російському боці воюють не менше 155 китайців.

Полонені зізналися, що погодились воювати за Росію через обіцянки високої платні та престижу. За їхніми словами, російські командири забирали їхні гроші й телефони, а через мовний бар'єр доводилось спілкуватися жестами. Тепер вони визнають, що російська пропаганда в TikTok їх обманула.

Попри явні докази, Пекін гостро відповів на слова Зеленського про китайських полонених в Україні. Представник МЗС Китаю назвав такі заяви "безвідповідальними" і наголосив, що "Китай не є ініціатором чи учасником української кризи".

Проте, західні ЗМІ стверджують, що Китай відправляв офіцерів до Росії для вивчення досвіду сучасної війни. Reuters, посилаючись на колишнього чиновника американської розвідки, повідомляє, що ці офіцери з дозволу керівництва Пекіна відвідували передову. Щодо 155 китайців, джерела видання називають їх "звичайними найманцями".

При цьому США вже наклали санкції на дві китайські компанії через постачання Росії товарів подвійного призначення та дронів. Попри заяви про нейтралітет, Китай роками надає Москві матеріальну та економічну підтримку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп штовхає Європу та Китай в обійми один одного. Деякі європейські лідери вже говорять про необхідність партнерства з Пекіном.