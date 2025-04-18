Велика субота 2025: що заборонено робити в останній день перед Великоднем

Суботу перед Великоднем ще називають "тихою"

Сьогодні, 20 квітня, відзначається Страсна п’ятниця, один із найсумніших днів у році, коли віряни згадують страждання та розп’яття Ісуса Христа. За нею слідує Велика субота — останній день перед Великоднем, присвячений тиші та молитві. У ці дні заведено дотримуватись певних заборон.

"Телеграф" вирішив нагадати, що не можна робити у суботу перед Великоднем. Намагайтеся прислухатися до цих порад!

Велика субота, яка у 2025 році випадає на 19 квітня, присвячена спогадам про поховання та перебування у труні Ісуса Христа. Як правило, ввечері цього дня у храмах розпочинається святкове богослужіння, щоб зустріти Воскресіння Христове.

Є низка заборон, які в останній день перед Великоднем слід дотримуватися, щоб уникнути негараздів і труднощів.

Що не можна робити у Велику суботу 19 квітня:

У Велику суботу важливо дотримуватися суворого посту, який триває до вечірнього богослужіння. Заборонено їсти від ранку, починаючи з третьої години ночі, і до самого свята Великодня. Цей час має бути присвячений молитвам та духовному очищенню;

Будь-які вечірки та гуляння цього дня неприпустимі. Немає місця веселощам, галасливим святам чи розважальним заходам;

Забороняється займатися рукоділлям, пранням чи прибиранням. У Велику суботу кожна людина має зосередитися на покаянні та духовному очищенні;

Що не можна робити у суботу перед Великоднем

Не можна вступати в конфлікти або лаятись, сваритися з близькими та оточуючими людьми. День має бути присвячений не лише зовнішній тиші, а й внутрішньому спокою;

У цей день також не можна займатися полюванням чи рибалкою.

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