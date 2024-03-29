"Страждаємо від негідників": іменитий український тренер став жертвою ракетного удару по Одесі

РФ зруйнувала квартиру фахівця

Один із ракетних ударів РФ по Одесі зруйнував житло відомого українського тренера Семена Альтмана. На щастя, він та всі члени його сім’ї вціліли.

Про це розповів футбольний спеціаліст у коментарі Sport.ua. Футбольні вихованці допомогли наставнику розібрати завали та винести сміття, а Семен із родиною тимчасово переїхав до іншого житла.

"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Усі вікна в моїй квартирі вибило. Що тут скажеш… Коли тебе це не стосується, то до цього можна ставитися більш-менш стримано, але коли стосується – це вже зовсім інше.

У момент удару я був у кімнаті. Те, що трапилося після вибухів, передати дуже важко. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах. Дякувати Богу, що ні я, ні діти, які перебували по сусідству, не постраждали.

Скоріше б закінчилася війна, в якій ми всі страждаємо від негідників, нелюдів. А щодо всього іншого – розберемося", – заявив Альтман.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару РФ по Миколаєву загинула мати української спортсменки. Дівчина отримала трагічну звістку під час відбору на Олімпіаду.