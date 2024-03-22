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РФ вбила маму української чемпіонки: спортсменка отримала трагічну звістку під час відбору на Олімпіаду

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
РФ вбила маму української спортсменки Світлани Малькової Олену Сиванич Новина оновлена 22 березня 2024, 13:09
РФ вбила маму української спортсменки Світлани Малькової Олену Сиванич. Фото t.me/minmolodsport

Російська ракета вбила жінку у Миколаєві

У четвер, 21 березня, РФ завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула мама української спортсменки Світлани Малькової Олена Сиванич.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України в Telegram. Світлана дізналася про загибель матері за день до початку Кубка світу зі стрибків на батуті у Котбусі (Німеччина).

У Котбусі Малькова у складі національної збірної України зі стрибків на батуті планувала боротися за олімпійську ліцензію на Ігри у Парижі. У Німеччині спортсменку застала жахлива звістка про загибель матері. 55-річна Олена працювала на промисловому підприємстві в Миколаєві, по якому завдала удару РФ. Відомо, що внаслідок атаки окупантів постраждали ще шестеро людей.

"Висловлюємо глибоке співчуття Світлані та її сім’ї" — йдеться у повідомленні Міністерства.

Довідка: Світлана Малькова — чемпіонка Всесвітніх ігор-2017, срібна призерка Європейських ігор-2019, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

РФ продовжує вбивати мирних українців, а Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тим часом дозволяє представникам країни-агресора виступати на Олімпіаді в Парижі, щоправда, під нейтральним прапором. Додамо, напередодні МОК представив гімн, під яким виступатимуть росіяни на Іграх-2024.

Теги:
#Олімпійські ігри #Росія #Олімпіада #Стрибки на батуті #Париж-2024