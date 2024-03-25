"Сором і ганьба": збірна РФ програла Таджикистану на фоні теракту в "Крокусі"

У РФ розкритикували саме проведення гри та своїх футболістів

Після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Росії почалися облави на мігрантів, зокрема з Таджикистану. Крім того, усі найближчі спортивні заходи у РФ було перенесено.

Дивно, але товариський матч юнацької команди РФ U-15 проти збірної Таджикистану відбувся 25 березня. Про це повідомляє "Чемпіонат".

Поєдинок, що проходив у Туреччині, завершився мінімальною вольовою перемогою юнаків із Таджикистану з рахунком 2:1. Росіяни забили гол на першій хвилині зустрічі, проте втратили перевагу та поступилися.

Російські користувачі розкритикували проведення гри, а також юних футболістів, які програли "не зрозуміло кому". Виступ росіян співвітчизники назвали "соромом" та "ганьбою".

Примітно, що Російський футбольний союз (РФС) у своїх соцмережах, схоже, свідомо не анонсував гру російських юнаків проти Таджикистану U-16, хоча 24 березня РФС зазначив, що ігри юнацьких та молодіжних команд РФ "почнуться з хвилини мовчання на згадку про жертви у "Крокус Сіті Холлі", а гравці гратимуть у жалобних пов’язках".

Нагадаємо, російська влада після теракту в "Крокусі" затримала чотирьох громадян Таджикистану. Російські правоохоронці влаштували тортури заарештованим таджикам, а у РФ почалося масове цькування мігрантів.