Один у полі воїн: у Європі забили найшвидший гол на рівні збірних (відео)

Австрійський півзахисник увійшов у історію футболу

У суботу, 23 березня, збірні Словаччини та Австрії провели товариський поєдинок, який увійшов у історію гри мільйонів. До речі, обидві збірні зіграють на чемпіонаті Європи-2024.

Поєдинок, що проходив у Братиславі (Словаччина) на стадіоні "Тегельне поле", завершився перемогою гостей з рахунком 0:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на 6-й секунді гри півзахисник РБ Лейпциг та збірної Австрії Крістоф Баумгартнер відкрив рахунок. Австрієць пішов в атаку сам у стилі Ліонеля Мессі, а наблизившись до чужого штрафного майданчика, пробив точно в нижній кут воріт.

Як виявилося, це взяття воріт стало найшвидшим в історії футболу на рівні національних команд. Попередній рекорд належав Лукасу Подольські (Німеччина), який оформив гол у ворота Еквадору на 7-й секунді зустрічі.

Відеоогляд матчу Словаччина — Австрія:

Нагадаємо, збірна України близька до виходу на чемпіонат Європи-2024. Для цього нашій команді необхідно перемогти Ісландію у фіналі стикового раунду відбору. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру національної команди проти ісландців у прямому ефірі. У півфіналі кваліфікації українці здолали Боснію та Герцеговину.