"Страдаем от негодяев": именитый украинский тренер стал жертвой ракетного удара по Одессе

РФ разрушила квартиру специалиста

Один из ракетных ударов РФ по Одессе разрушил жилье известного украинского тренера Семена Альтмана. К счастью, он и все члены его семьи уцелели.

Об этом рассказал футбольный специалист в комментарии Sport.ua. Футбольные воспитанники помогли наставнику разобрать завалы и вынести мусор, а Семен с семьей временно переехал в другое жилье.

"Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь… Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое.

В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.

Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся", — заявил Альтман.

Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Николаеву погибла мать украинской спортсменки. Девушка получила трагическую весть во время отбора на Олимпиаду.