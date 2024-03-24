У коментатора пропав дар мови: український футболіст здивував усіх (відео)

Гравець примудрився промазати по порожніх воротах

У неділю, 24 березня, "Скала 1911" приймала "Ниву" У рамках матчу 20-го туру Другої ліги України сезону 2023/24. Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз під час товариської гри команд із Першої ліги України.

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Сокіл" у місті Стрий (Львівська область), завершився з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра запам’яталася через "промах століття" у виконанні форварда "Скали 1911" Валентина Напуди. На 11-й хвилині поєдинку нападник із близької дистанції не влучив у порожні ворота після ідеальної передачі партнера по команді. До речі, м’яч після удару Валентина магічним чином опинився у руках голкіпера гостей.

Коментатор не відразу повірив у те, що сталося, і на кілька секунд втратив дар мови.

Повне відео матчу "Скала 1911" — "Нива" В

До речі, "Скала 1911" і "Нива" є сусідами по турнірній таблиці, займаючи 5 і 6 місця відповідно. Обидві команди ведуть боротьбу за вихід у Першу лігу.

Раніше повідомлялося, що у Першій лізі України з’явився свій Зінедін Зідан. Нападник "Діназа" В’ячеслав Шевченко вдарив головою в груди арбітра матчу з "Гірником-Спорт" (0:2) через "упереджене суддівство".