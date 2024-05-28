"Маємо забезпечити підготовку спортсменів за кордоном": голова Мінмолодьспорту про фінансування підготовки до Олімпіади

Матвій Бідний розповів про особливості підготовки до Ігор під час повномасштабного вторгнення.

В умовах повномасштабного вторгнення частина українських спортсменів готується до змагань за кордоном. А для їхньої якісної підготовки потрібні чималі кошти.

Водночас фінансування підготовки до Ігор-2024 здійснюється у повному обсязі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів керівник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

"У нас зросли витрати на те, що ми маємо забезпечити підготовку деяких спортсменів за кордоном. Ми не можемо зараз вкладати гроші в інфраструктуру, передбачати хоч якісь гроші на будівництво арен, спорткомплексів. Зрозуміло, що сьогодні повністю призупинили процес будівництва, або відновлення тому що є великі ризики для цієї нової інфраструктури.

Але, щодо олімпійської підготовки, то тут повністю профінансовано всі необхідні витрати. Наші спортсмени повністю забезпечені, їх підготовка повністю забезпечена", — зазначив міністр.

Разом з тим, він наголосив: "Треба зауважити, що фінансування коливається рік у рік, і некоректно порівнювати один рік з іншим. Тому що цього року, наприклад, у календарі спортивних змагань є і Олімпійські ігри, і Юнацькі олімпійські ігри, і Всесвітня шахова Олімпіада. Тобто, ціла низка великих подій, які вимагають додаткових витрат.

До початку Олімпійських ігор Париж-2024 залишається менше двох місяців. Підготовка українських спортсменів до змагань відбувається за умов повномасштабного вторгнення.