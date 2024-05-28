"Должны обеспечить подготовку спортсменов за рубежом": глава Минмолодьспорта о финансировании подготовки к Олимпиаде

Матвей Бидный рассказал об особенностях подготовки к Играм во время полномасштабного вторжения

В условиях полномасштабного вторжения часть украинских спортсменов готовится к соревнованиям за рубежом. А для их качественной подготовки нужны немалые средства.

Вместе с тем, финансирование подготовки к Играм-2024 осуществляется в полном объеме. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал руководитель Минмолодьспорта Матвей Бедный.

"У нас выросли расходы на то, что мы должны обеспечить подготовку некоторых спортсменов за рубежом. Мы не можем сейчас вкладывать деньги в инфраструктуру, предусматривать хоть какие-то деньги на строительство арен, спорткомплексов. Понятно, что полностью сегодня приостановили процесс строительства, или восстановления, потому что есть большие риски для этой новой инфраструктуры.

Но, что касается олимпийской подготовки, то тут полностью профинансированы все необходимые расходы. Наши спортсмены полностью обеспечены, их подготовка полностью обеспечена", — отметил врио Министра.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Надо заметить, что финансирование колеблется из года в год, и некорректно сравнивать один год с другим. Потому что в этом году, например, в календаре спортивных соревнований есть и Олимпийские игры, и Юношеские олимпийские игры, и Всемирная шахматная Олимпиада. То есть, целый ряд крупных событий, требующих дополнительных расходов. И не надо забывать, что россияне разрушили более 500 объектов спортивной инфраструктуры, на которых обычно осуществляется подготовка к соревнованиям".

До начала Олимпийских игр Париж-2024 остается менее двух месяцев. Подготовка украинских спортсменов к соревнованиям проходит в условиях полномасштабного вторжения.