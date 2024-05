"Великий екран до світу": Україна братиме участь в Олімпіаді-2024

Ці Ігри мають особливе значення для України.

Голова Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявили, що Україна їде на Олімпіаду. Ці Ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win ("Воля до перемоги").

Керівники українського спорту заявили про це на неформальній зустрічі з представниками українських та іноземних медіа, повідомляє "Телеграф". На зустрічі обговорили подробиці участі України у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

"Цього разу для України Олімпіада — це насамперед великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що в Парижі виступають під українським прапором, є великим проявом сили волі", — зазначив Матвій Бідний.

З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Російські окупанти знищили чи пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. Незважаючи на це, українські спортсмени продовжують тренуватись та боротися за ліцензії на Олімпійські ігри.

Мати легкоатлетки з Харкова Катерини Табашник загинула внаслідок ракетної атаки. У Миколаєві під час ворожого обстрілу загинула мати відомої української спортсменки Світлани Малькової. Анастасія Чижевська, борчиня з Луганська, втратила на війні з Росією батька та присвятила йому свою перемогу на змаганнях. Молода спортсменка Яна Степаненко, яка втратила ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла на протезах Бостонський марафон.

Матвій Бідний та Вадим Гутцайт висловили подяку міжнародним партнерам, які надали притулок та тренувальні бази для українських спортсменів. Вони також наголосили на важливості продовження боротьби проти допуску російських та білоруських спортсменів, тренерів та чиновників до участі в Олімпійських іграх.

"Участь України в Олімпійських іграх — це перемога нашого духу, волі та віри в майбутнє. Ми закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати підтримувати Україну у боротьбі за мир та справедливість для всього світу" — зазначив Вадим Гутцайт.

Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. На змаганнях буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.