"Це рішення-алібі": легендарний тенісист і воїн прокоментував допуск росіян на Олімпійські ігри

Нейтральний статус, ймовірно, пригнічує росіян, але загалом це нічого не змінює

Цього літа у Франції пройдуть 33-ті літні Олімпійські ігри, куди, судячи з усього, таки допустять російських спортсменів. Але виступатимуть вони під нейтральним прапором.

Свою думку щодо цього висловив легенда українського тенісу, а сьогодні військовослужбовець Сергій Стаховський в коментарі "РБК-Україна". Він вважає, що нейтральний статус, ймовірно, пригнічує росіян, але загалом це нічого не змінює.

"Допуск російських спортсменів до Олімпіади — це можливість легалізації війни, можливість легалізації режиму Путіна. Коли представниця Білорусії перемогла на великих тенісних змагань, самопроголошений президент Білорусії сказав, що всі ж знають, звідки вона. Таку саму риторику вела й вона (йдеться про Аріну Сабалєнко — ред.) Нейтральний статус — це дуже комфортна зона для олімпійського комітету, тому що перевірку критеріїв, які вони прописали під цей статус, поклали на плечі України фактично", – зазначає він.

При цьому, додає Стаховський, коли Україна надає доказову базу (про причетність російських спортсменів до режиму Путіна — ред. ) у більшості випадків нам відповідають, що цього недостатньо.

"Тобто умовно недостатньо отримувати державні нагороди, стояти на сцені з символікою війни на підтримку військових. Це просто рішення-алібі олімпійського комітету. І це дуже прикро, тому що структура, яка повинна виступати за рівність, виступає за те, щоб країна, яка знищила понад 400 спортивних об'єктів на території України, вбила понад 500 спортсменів, спокійно їхала на Олімпіаду. І ми будемо спостерігати абсурдні ситуації, коли наші спортсмени будуть виступати проти росіян. Причому там хтось з родичів цього спортсмена безпосередньо воює, відправляє ракети чи, не дай Боже, вбив когось з родичів цього спортсмена з України", — каже воїн.

Тенісист впевнений, що такий стан справ не відповідає жодним хартіям олімпійського руху.

"На щастя, нас чують громадяни інших країн, а їхня підтримка дозволяє нам трансформувати її в політичну підтримку, все ж таки демократія в них працює. Дуже класно, що саме Міністерство закордонних справ розпочало такі правильні меседжі щодо спортсменів, вони трошки вийшли зі своїх критеріїв і пішли в напрямку спорту. Спорт — це насправді великий майданчик, на якому можна правильні тези розставити. Це додає можливостей впливати на певні рішення за кордоном, але МОК — це структура, яка заробляє величезні кошти", — каже він і додає "Нам треба було нашу стратегію формувати набагато раніше, яким чином ми хочемо росіян не допустити на Олімпіаду. Наша позиція складається з сентиментів, ми хотіли вказати саме на нерівність і абсурдність цього, а треба було з холодною головою судити на економічний аспект. Якби ми змогли якимось чином на нашу сторону перевести Олімпійські комітети інших держави, об'єднатись з ними та запропонувати їм бойкот Олімпіади, таким чином Олімпійський комітет не поставив би на важелі допустити росіян чи отримати бойкот від європейських держав, тому що економічно це мало б руйнівний ефект на всю систему Олімпійського комітету".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії "примушують" своїх спортсменів їхати на Олімпіаду-2024.