Євро-2024: список арбітрів чемпіонату Європи з футболу

На Євро-2024 буде 19 бригад арбітрів

На Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня, буде серед учасників збірна України, але не буде в основному списку українських арбітрів. Лише до списку запасних потрапили українці Микола Балакін та Олександр Беркут. А от серед основних суддів будуть дві бригади з Німеччини, Англії, Італії та Франції, а ще 10 країн представлені однією бригадою. У тому числі, топові у світі футболу Іспанія та Португалія.

Крім того, як і на ЄВРО-2020, у рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Південноамериканською футбольною конфедерацією КОНМЕБОЛ рефері з Аргентини Факундо Тельо та його бригада приєднаються до відібраних європейських арбітрів на турнірі у Німеччині. І всього суддівських бригад, відповідно, буде 19-ть.

"Телеграф" розповідає, хто обслуговуватиме матчі чемпіонату Європи, які протягом місяця проходитимуть на полях Німеччини.

По дві бригади із чотирьох країн

На Євро-2024 як головні арбітри вирушать: Даніель Зіберт, Фелікс Цвайєр (обидва — Німеччина), Майкл Олівер, Ентоні Тейлор (обидва — Англія), Марко Гуїда, Даніеле Орсато (обидва — Італія), Франсуа Летесьє, Клеман Тюрпен (оба — Франція), Артур Діаш (Португалія), Хесус Хіль Мансано (Іспанія), Данні Маккелі (Нідерланди), Іштван Ковач (Румунія), Іван Кружляк (Словаччина), Шимон Марциняк (Польща), Славко Вінчич (Словенія), Халі Мелер Туреччина), Гленн Нюберг (Швеція) та Сандро Шерер (Швейцарія).

Тут зустрічаються як відомі широкому колу футбольних уболівальників імена, так і ті, хто тільки починає шлях кар’єрними сходами. І призначень на вирішальні матчі ще не отримував. Утім, у них у всіх є особливість. Футбольний арбітр – не професія, а хобі. І стати ним може будь-хто – від пожежного до вчителя.

Брокер із репутацією скандального арбітра

Так, 43-річний німецький арбітр Фелікс Цвайєр працює брокером з нерухомості та проживає в Берліні. Втім, це не завадило йому побудувати чудову кар’єру у футболі. З 2009 року, вже 15 років, він є арбітром матчів Бундесліги. А з 2012-го – арбітром категорії ФІФА. Зокрема перед Євро-2012, у перший день літа, 1 червня 2012 року він обслуговував товариський матч Австрія – Україна (1:1). Потім він довго працював на матчах відбіркових турнірів Євро та ЧС, а також на іграх Ліги націй. 30 квітня 2018 Цвайєр був обраний ФІФА одним з відеопомічників арбітра (WAR) на ЧС-2018.

У грудні 2021 року Цвайєр обслуговував гру між мюнхенською "Баварією" та дортмундською "Борусією", в якій його різко розкритикували за те, що він не призначив пенальті у ворота "Баварії" та вилучив тренера Марко Розе. Після цього він ненадовго навіть перервав кар’єру, але згодом повернувся. І настільки успішно, що 18 червня 2023 року був удостоєний честі провести фінал Ліги націй УЄФА між збірними Хорватії та Іспанії (0:0, 5:4 пен. на користь Іспанії).

Вилучив Буффона

У свою чергу, 39-річний Майкл Олівер почав судити матчі англійської Прем’єр-ліги у 2010-му році, у віці 25 років, й став наймолодшим арбітром в історії АПЛ. Загалом, через щільність англійського внутрішнього футбольного календаря та різноманітність турнірів (крім АПЛ ще три національні Кубки) за сезон арбітр такого високого рівня як Олівер може відсудити до 45 матчів. У його кар’єрі також був скандальний матч, навесні 2018-го року, коли у грі ¼ фіналу Ліги чемпіонів "Реал" — "Ювентус" він видалив легенду туринського клубу Джанлуїджі Буффона. Проте це ніяк не позначилося на його подальших перспективах.

Вперше на топ-турнір Олівер потрапив у квітні 2021 року, коли УЄФА призначив його бригаду на Євро-2020 (перенесений на рік через пандемію коронавірусу). А у травні 2022 року ФІФА призначила його одним із 36 головних суддів чемпіонату світу з футболу-2022 року в Катарі. На тому Мундіалі він відсудив три матчі – два у рамках групового етапу та чвертьфінал Хорватія – Бразилія. І Євро-2024 у Німеччині стане третім великим змаганням для судді, котрому лише наступного року виповнюється 40.

З чистою репутацією

43-річний итальянець з Помпеї (Неаполь) Марко Гуїда працює на найвищому рівні в італійському футболі (Серія А) з 2010 року. А у липні 2010-го року дебютував у єврокубках, обслуживши матч відбірного раунду Ліги Європи. 1 січня 2014 року італієць отримав статус арбітра ФІФА, а 4 вересня того ж року відпрацював свій перший міжнародний матч серед збірних між Хорватією та Кіпром. Незважаючи на велику кількість внутрішніх (на зразок "Ювентус" – "Мілан", або "Мілан" — "Інтер") та міжнародних матчів високого рівня, арбітр практично не помічений у скандалах, помилках і відверто упереджених рішеннях.

Щодо міжнародних турнірів, то 2015-го він обслуговував юнацький Євро (U-19). А 2021-го Гуїда обслуговував матчі олімпійського футбольного турніру. Проте, турнір рівня ЧС чи Євро Євро-2024 у кар’єрі Гуїди буде першим.

Один із найбільш затребуваних

Француза Клемана Тюрпена називають одним із найбільш затребуваних суддів у світовому футболі. Він розпочав кар’єру арбітра 2006-го, у 24 роки, а вже через два роки, 2008-го, був допущений до суддівства матчів місцевої Ліги 1. І продовжує судити матчі елітної французької ліги вже 16 сезонів поспіль. У 2011-му році, у віці 28 років, Тюрпен був обраний головним суддею фінального поєдинку Кубок Франції з футболу між "Парі Сен-Жерменом" та "Ліллем" (0:1), став наймолодшим суддею фінальних матчів в історії Кубка Франції.

У 2010 році він отримав статус судді ФІФА і можливість судити міжнародні матчі. А дебютував на міжнародній арені суддівством матчу кваліфікаційної стадії молодіжного Чемпіонату Європи 2011 між збірними Італії та Угорщини (2:0). На топ-турнірі він дебютував у 2016-му, на чемпіонаті Європи, який проходив у його рідній Франції, а далі у його кар’єрі була Олімпіада у Ріо-де-Жанейро-2016.

У 2018-му Тюрпен побував у Києві, як четвертий (запасний) рефері фіналу Ліги чемпіонів "Реал" — "Ліверпуль" (3:1), після чого обслуговував низку матчів ЧС-2018. А у 2022-му році, коли у фіналі ЛЧ знову зійшлися "Реал" та "Ліверпуль" (1:0), він був уже головним арбітром матчу. Потім, вже взимку він відпрацював на матчах ЧС-2022 у Катарі.

Загалом, у кар’єрі Тюрпена п’ять матчів ЧС та чотири гри Євро – по дві у 2016-му та 2021 роках. А Євро-2024 стане п’ятим топ-турніром у його кар’єрі.

Судив фінал минулого Мундіалю

Говорячи про топ-арбітрів, звичайно ж, не можна не згадати про Шимона Марциняка, арбітра з Польщі, який відпрацював на фіналі ЧС-2022 у Катарі. До цього визнання він йшов довгі 13 років. Марциняк 2009 року вперше відсудив матч вищої ліги чемпіонату Польщі, а у 2011 році отримав статус судді ФІФА та можливість судити міжнародні матчі. Дебютував на міжнародній арені суддівством матчу елітного раунду юнацького чемпіонату Європи 2011 між збірними Франції та Білорусі. Перший міжнародний матч на клубному рівні відсудив також у 2011 році — матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Олесунн" — "Ференцварош".

У квітні 2016 року Марциняк був підданий суворій критиці через неправильне рішення не призначити пенальті у ворота мюнхенської "Баварії" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів, у якому німці грали проти "Бенфіки". Тим не менш, 1 березня 2016 року був обраний одним із суддів для обслуговування матчів чемпіонату Європи 2016 року. На турнірі судив три гри, включаючи матч 1/8 фіналу Німеччина — Словаччина (3:0).

На наступному великому турнірі – ЧС-2018 – судив два матчі групової стадії: Аргентина – Ісландія (1:1) та Німеччина – Швеція (2:1, у цьому матчі вилучив Жерома Боатенга за дві жовті картки). А 15 серпня 2018 року був головним суддею матчу за Суперкубок УЄФА між мадридськими клубами "Реал" та "Атлетіко" .

Пік кар’єри Марциняка припав на зиму 2022 року. ФІФА призначила його одним із 36 головних суддів чемпіонату світу в Катарі. Обслужив матч групового етапу Франція – Данія (2:1), матч 1/8 фіналу Аргентина – Австралія (2:1), а також фінальний матч Аргентина – Франція.При цьому робота Марциняка у фіналі чемпіонату світу отримала високу оцінку як з боку коментаторів та експертів, так і з боку футбольних суддів різних поколінь, включаючи П’єрлуїджі Колліну та Говарда Вебба, які раніше судили фінали чемпіонатів світу.

А через півроку, як головний арбітр, обслужив вже фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА-2023 у Стамбулі між командами "Манчестер Сіті" та "Інтер" (1:0). При цьому перед фіналом з’являлася інформація про його можливе усунення за присутність на одному заході ультраправих, але Марциняк заявив, що "не має нічого спільного з ідеологією расизму, антисемітизму та нетерпимості" і вибачився за провокування підозр, після чого його призначення на фінал було остаточно підтверджено.

Втім, зовсім недавно поляк потрапив у ще один сканадал. У травні на Марциняка обрушився шквал критики футбольних фанатів після півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів, в якому зустрілися мадридський "Реал" і "Баварія". Суддівська бригада, яку очолює Марциняк, не зафіксувала гол "Баварії" у компенсований час, вважаючи, що гравці мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт та Нуссаїр Мазрауї були в офсайді. Момент відбувся у компенсований час. Арбітр зупинив гру за кілька секунд до удару по воротах через те, що його помічник Томаш Лісткевич побачив офсайд і підняв прапор. VAR не зміг переглянути епізод і винести своє рішення через те, що свисток уже пролунав.