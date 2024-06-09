Євро-2024: оголошено склади всіх збірних

Стали відомі заявки всіх команд на чемпіонаті Європи-2024

Євро-2024 з футболу розпочнеться 14 червня. Напередодні усі команди, які беруть участь у турнірі, оголосили фінальні заявки на турнір. До речі, збірна України креативно підійшла до цього питання.

Склади всіх команд доступні на офіційному сайті УЄФА. На турнірі зіграють 24 збірні.

Група А

Німеччина

Воротарі: Мануель Ноєр ("Баварія"), Олівер Бауманн ("Хоффенхайм"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

Захисники: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт (обидва — "Штутгарт"), Беньямін Хенріхс, Давід Раум (обидва — "РБ Лейпциг"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Робін Кох ("Айнтрахт"), Антоніо Рюдігер ("Реал"), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Дортмунд), Джонатан Та ("Баєр").

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва — "Байєр"), Кріс Фюріх ("Штутгарт"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Ілкай Гюндоган ("Барселона"), Тоні Кроос ("Реал"), Джамал Мусіала, Олександр Павлович, Лерой Сане (усі — "Баварія").

Нападники: Максиміліан Баєр ("Хоффенхайм"), Ніклас Фюлькруг ("Боруссія" Дортмунд), Кай Хаверц ("Арсенал"), Томас Мюллер ("Баварія"), Деніз Ундав ("Штутгарт").

Збірна Німеччини

Шотландія

Воротарі: Зендер Кларк ("Хартс"), Ангус Ганн ("Норвіч"), Ліем Келлі ("Мазеруелл").

Захисники: Енді Робертсон ("Ліверпуль"), Кіран Тірні ("Реал Сосьєдад"), Джек Хендрі ("Аль-Іттіфак"), Райан Портеус ("Уотфорд"), Ліем Купер ("Лідс"), Скотт Маккенна ("Копенгаген"), Грант Хенлі ("Норвіч"), Грег Тейлор, Ентоні Ралстон (обидва — "Селтік"), Росс Маккрорі ("Брістоль Сіті").

Півзахисники: Каллум Макгрегор ("Селтік"), Раян Крісті ("Борнмут"), Біллі Гілмор ("Брайтон"), Джон Макгінн ("Астон Вілла"), Кенні Маклін ("Норвіч"), Скотт Мактоміней ("Манчестер Юнайтед"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон") Раян Джек ("Рейнджерс").

Нападники: Че Адамс ("Саутгемптон"), Лоуренс Шенкленд ("Хартс"), Джеймс Форрест ("Селтік"), Льюїс Морган ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Томмі Конуей ("Брістоль Сіті").

Угорщина

Воротарі: Петер Гулачі ("РБ Лейпциг"), Дібус Денеш ("Ференцварош"), Петер Саппанош ("Пакш").

Захисники: Ботонд Балог ("Парма"), Ендре Ботка ("Ференцварош"), Мартон Дардаї ("Герта"), Аттіла Фіола ("Фегервар"), Адам Ланг ("Омонія), Віллі Орбан ("РБ Лейпциг"), Аттіла Сала (Фрайбург).

Півзахисники: Бендегуз Болла ("Серветт"), Міхай Ката (МТК), Мілош Керкез ("Борнмут"), Ласло Кляйнхайслер ("Хайдук"), Адам Надь ("Спеція"), Жолт Надь ("Академія Пушкаша"), Лоїк Нього ("Гавр"), Андраш Шефер ("Уніон"), Каллум Стайлз ("Сандерленд").

Нападники: Мартін Адам ("Ульсан Хендай"), Кевін Чобот ("Уйпешт"), Даніель Газдаг ("Філалельфія Юніон"), Крістофер Горват ("Кечкемет"), Роланд Шаллаї ("Фрайбург"), Домінік Собослаї ("Ліверпуль" ), Барнабаш Варга ("Ференцварош").

Швейцарія

Воротарі: Грегор Кобель ("Боруссія" Д), Івон Мвого ("Лор’ян"), Ян Зоммер ("Інтер").

Захисники: Ніко Ельведі ("Боруссія" М), Фабіан Шер ("Ньюкасл"), Мануель Аканджі ("Манчестер Сіті"), Сільван Відмер ("Майнц"), Седрік Цезігер ("Вольфсбург), Леонідас Стергіу ("Штутгарт"), Рікардо Родрігес ("Торіно").

Півзахисники: Ренато Штеффен ("Лугано"), Ремо Фройлер, Мішель Ебішер, Дан Ндоє (усі – "Болонья"), Граніт Джака ("Баєр"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Ардон Яшарі ("Люцерн"), Венсан Сьєрро ("Тулуза"), Денис Закарія ("Монако"), Стівен Цубер (АЕК), Фабіан Рідер ("Ренн"), Джердан Шакірі ("Чикаго Файр"), Ноа Окафор ("Мілан").

Нападники: Зекі Амдуні ("Бернлі"), Бреель Емболо ("Монако"), Квадво Дуа ("Лудогорець").

Група B

Іспанія

Воротарі: Унаї Сімон ("Атлетік"), Алекс Реміро ("Реал Сосьєдад"), Давід Рая ("Арсенал").

Захисники: Хесус Навас ("Севілья"), Даніель Карвахаль, Начо Фернандес (обидва — "Реал"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьєдад"), Емерік Лапорт ("Аль-Наср"), Дані Вівіан ("Атлетік"), Алекс Грімальдо ("Баєр"), Марк Кукурелья ("Челсі").

Півзахисники: Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва — "Реал Сосьєдад"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Фабіан Руїс ("ПСЖ"), Педрі, Фермін Лопес (обидва — "Барселона"), Алекс Баєна ("Вільярреал").

Нападники: Ламін Ямаль, Ферран Торрес (обидва — "Барселона"), Дані Ольмо ("Лейпциг"), Ніко Вільямс ("Атлетік"), Айосе Перес ("Бетіс"), Альваро Мората ("Атлетіко"), Хоселу ("Реал"), Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад").

Збірна Іспанії

Хорватія

Воротарі: Домінік Лівакович ("Фенербахче"), Івіца Івушич ("Пафос"), Неділько Лабрович ("Рієка").

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Йосип Юранович ("Уніон"), Йошко Гвардіол ("Манчестер Сіті"), Борна Соса, Йосип Шутало (обидва — "Аякс"), Йосип Станішич ("Баєр"), Мартін Ерліч ("Сассуоло"), Марін Понграчич ("Лечче").

Півзахисники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Манчестер Сіті"), Марцело Брозович ("Аль-Наср"), Маріо Пашаліч ("Аталанта"), Нікола Влашич ("Торіно"), Ловро Маєр ("Вольфсбург"), Лука Іванушець ("Фейєнорд"), Лука Сучич ("Ред Булл Зальцбург"), Мартін Батуріна ("Динамо" Загреб).

Нападники: Іван Перішич ("Хайдук"), Андрій Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Марко Пьяца ("Рієка"), Анте Будімір ("Осасуна"), Марко Пашаліч ("Рієка") .

Італія

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ"), Алекс Мерет ("Наполі"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенхем").

Захисники: Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (усі – "Інтер"), Ріккардо Калафіорі ("Болонья"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (обидва — "Торіно"), Андреа Камбьязо ("Ювентус"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Джанлука Манчіні ("Рома"), Федеріко Гатті ("Ювентус").

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — "Інтер"), Браян Крістанте, Лоренцо Пеллегріні (обидва — "Рома"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Ніколо Фаджолі ("Ювентус"), Жоржіньо ("Арсенал") .

Нападники: Федеріко К’єза ("Ювентус"), Стефан Ель-Шаараві ("Рома"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Матео Ретегі ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттіа Дзакканьї ("Лаціо" ).

Албанія

Воротарі: Етріт Беріша ("Емполі"), Ельхан Кастраті ("Чіттаделла"), Томас Стракоша ("Брентфорд").

Захисники: Насер Алії ("Волунтарі"), Арлінд Аєті (ЧФР), Іван Баліу ("Райо Вальєкано"), Берат Джимшити ("Аталанта"), Ельсєїд Хюсай ("Лаціо"), Ардіан Ісмайлі ("Емполі"), Мараш Кумбула ("Сассуоло"), Енеа Міхай ("Фамалікан"), Маріо Мітай ("Локомотив").

Півзахисники: Амір Абраші ("Грассхоппер"), Крістян Аслані ("Інтер"), Недім Байрамі ("Сассуоло"), Медон Беріша ("Лечче"), Клаус Гьясула ("Дармштадт"), Кязім Лячі ("Спарта" Прага), Ернест Мучі ("Бешикташ"), Ульбер Рамадані ("Лечче").

Нападники: Ясір Асані ("Кванчжу"), Армандо Броя ("Челсі", в оренді у "Фулхемі"), Мірлінд Даку ("Рубін"), Арбер Ходжа ("Динамо" Загреб), Рей Манай ("Сівасспор"), Таулянт Сефері ("Бані Яс").

Група С

Словенія

Воротарі: Ян Облак ("Атлетіко"), Від Белець (АПОЕЛ), Ігор Вєкіч ("Вайле").

Захисники: Юре Балковець ("Аланьяспор"), Жан Карничник ("Целе"), Міха Блажич ("Лех"), Яка Бійол ("Удінезе"), Ерік Янжа ("Гурник" Забже), Петар Стоянович ("Сампдорія"), Ванья Дркушич ("Сочі"), Давід Брекало ("Орландо Сіті").

Півзахисники: Тімі Елшнік ("Олімпія" Любляна), Санді Ловрич ("Удінезе"), Адам Гнізда-Черін, Беньямін Вербіч (обидва — "Панатінаїкос"), Йон Горенц-Станкович, Томі Хорват (обидва — "Штурм"), Ясмін Куртич ("Зюдтіроль"), Ніно Жугель ("Буде-Глімт"), Адріан Зелькович ("Спартак" Трнава).

Нападники: Ян Млакар ("Піза"), Жан Віпотник ("Бордо"), Беньямін Шешко ("РБ Лейпциг"), Андраж Шпорар ("Панатінаїкос"), Жан Целар ("Лугано"), Йосип Ілічич ("Марібор") .

Данія

Воротарі: Каспер Шмейхель ("Андерлехт"), Фредерік Реннов ("Уніон"), Мадс Хермансен ("Лестер").

Захисники: Андреас Крістенсен ("Барселона"), Сімон К’єр ("Мілан"), Йоакім Андерсен ("Крістал Пелас"), Яннік Вестергор ("Лестер"), Віктор Нельссон ("Галатасарай"), Олександр Ба ("Бенфіка"), Йоакім Меле ("Вольфсбург"), Расмус Крістенсен ("Рома"), Віктор Крістіансен ("Болонья").

Півзахисники: Крістіан Еріксен ("Манчестер Юнайтед"), Томас Ділейні ("Андерлехт"), Мортен Юлманд ("Спортінг"), П’єр-Еміль Хейб’єрг ("Тоттенхем"), Крістіан Нергор, Міккель Дамсгор, Матіас Йенсен "), Якоб Бруун Ларсен ("Бернлі"), Андреас Ольсен ("Брюгге").

Нападники: Андерс Дреєр, Каспер Дольберг (обидва — "Андерлехт"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг"), Расмус Хойлунд ("Манчестер Юнайтед"), Йонас Вінд ("Вольфсбург").

Сербія

Воротарі: Ваня Мілінкович-Савіч ("Торіно"), Предраг Райкович ("Мальорка"), Джордже Петрович ("Челсі").

Захисники: Страхіня Павлович ("Ред Булл Зальцбург"), Нікола Міленкович ("Фіорентина"), Мілош Велькович ("Вердер"), Срджан Бабич ("Спартак"), Урош Спайич ("Црвена Зірка"), Німан Стоїч ("ТСЦ" Бачка Тополі").

Півзахисники: Саша Лукіч ("Фулхем"), Неманя Гудель ("Севілья"), Неманя Максимович ("Хетафе"), Іван Іліч ("Торіно"), Срджан Міяїлович ("Црвена Зірка"), Сергій Мілінкович-Савіч ("Аль -Хілаль"), Душан Тадіч ("Фенербахче"), Лазар Самарджич ("Удінезе"), Велько Бірманчевич ("Спарта" Прага), Філіп Костич ("Ювентус"), Філіп Младенович ("Панатінаїкос"), Андрій Живкович (ПАОК ), Міят Гачинович (АЕК).

Нападники: Олександр Мітрович ("Аль-Хілаль"), Душан Влахович ("Ювентус"), Лука Йовіч ("Мілан"), Петар Ратков ("Ред Булл Зальцбург").

Англія

Воротарі: Дін Хендерсон ("Крістал Пелас"), Джордан Пікфорд ("Евертон"), Аарон Ремсдейл ("Арсенал").

Захисники: Льюїс Данк ("Брайтон"), Джо Гомес ("Ліверпуль"), Марк Гехі ("Крістал Пелас"), Езрі Конса ("Астон Вілла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз ("Манчестер" Сіті"), Кіран Тріпп’єр ("Ньюкасл"), Кайл Вокер ("Манчестер Сіті").

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челсі"), Коббі Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Адам Уортон ("Крістал" Пелас").

Нападники: Джеррод Боуен ("Вест Хем"), Еберечі Езе ("Крістал Пелас"), Філіп Фоден ("Манчестер Сіті"), Ентоні Гордон ("Ньюкасл"), Харрі Кейн ("Баварія"), Коул Палмер ("Челсі" "), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуні ("Брентфорд"), Оллі Уоткінс ("Астон Вілла").

Збірна Англії

Група D

Польща

Воротарі: Войцех Щенсний ("Ювентус"), Марцін Булка ("Ніцца"), Лукаш Скорупський ("Болонья").

Захисники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешинський ("Емполі"), Якуб Ківер ("Арсенал"), Бартош Саламон ("Лех" Познань), Тімотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн"), Павло Давидович ("Верона"), Себастьян Валюкевич ("Емполі").

Півзахисники: Пшемислав Франківський ("Ланс"), Каміль Гросицький ("Погонь"), Якуб Модер ("Брайтон"), Тарас Романчук ("Ягеллонія"), Дамян Шиманський (АЕК), Міхал Скурась ("Брюгге)", Нікола Залевський ("Рома"), Якуб Петровський ("Лудогорець"), Бартош Сліш ("Атланта"), Себастьян Шиманський ("Фенербахче"), Кацпер Урбанський ("Болонья"), Петро Зелінський ("Наполі").

Нападники: Адам Букса ("Антальяспор"), Роберт Левандовський ("Барселона"), Кшиштоф Піонтек ("Башакшехір"), Кароль Свідерський ("Верона").

Нідерланди

Воротарі: Юстін Бейло ("Фейєнорд"), Марк Флеккен ("Брентфорд"), Барт Вербрюгген ("Брайтон").

Захисники: Натан Аке ("Манчестер Сіті"), Дейлі Блінд ("Жирона", Маттейс де Лігт ("Баварія"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Луцгарел Гертрейда ("Феєноорд"), Жеремі Фрімпонг ("Баварія" ), Стефан де Врей ("Інтер"), Дензел Думфріс ("Інтер"), Міккі ван де Вен ("Тоттенхем").

Півзахисники: Джорджіньо Вейналдум ("Аль-Іттіфак"), Йоей Верман (ПСВ), Раян Гравенберх ("Ліверпуль"), Френкі де Йонг ("Барселона"), Тен Копмейнерс ("Аталанта"), Теяні Рейндерс ("Мілан"), Ерді Схаутен (ПСВ).

Нападники: Стевен Бергвейн ("Аякс"), Браян Броббі ("Аякс"), Ваут Вегхорст ("Гоффенгайм"), Мемфіс Депай ("Атлетіко"), Доніелл Мален ("Боруссія" Д), Хаві Сімонс ("Лейпціг"), Коді Гакпо ("Ліверпуль")

Австрія

Воротарі: Ніклас Хедль ("Рапід"), Хайнц Лінднер ("Юніон"), Патрік Пентц ("Брондбю");

Захисники: Флавіус Данилюк ("Ред Булл Зальцбург"), Кевін Данзо ("Ланс"), Максиміліан Вебер ("Борусія" Менхенгладбах), Філіп Лінхарт ("Фрайбург"), Філіп Мвене ("Майнц"), Штефан Пош ("Болонья" "), Леопольд Кверфельд ("Рапід"), Гернот Траунер ("Феєнорд");

Півзахисники: Тьєрно Балло ("Вольфсберг"), Крістоф Баумгартнер, Ніколас Зайвальд (обидва — "РБ Лейпциг"), Флоріан Грілліч ("Хоффенхайм"), Марко Грюлль, Маттіас Зайдль (обидва — "Рапід Кен") (Флоріан Кайн) "), Конрад Лаймер ("Баварія"), Олександр Прасс ("Штурм"), Марсель Забітцер ("Боруссія" Дортмунд), Романо Шмід ("Вердер"), Патрік Віммер ("Вольфсбург")

Нападники: Марко Арнаутович ("Інтер"), Максиміліан Ентруп ("Хартберг"), Міхаель Грегорич ("Фрайбург"), Андреас Вайманн ("Вест Бромвіч").

Франція

Воротарі: Альфонс Ареоля ("Вест Хем"), Майк Меньян ("Мілан"), Бріс Самба ("Ланс");

Захисники: Жонатан Клос ("Марсель"), Тео Ернандес ("Мілан"), Ібраїма Конате ("Ліверпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Ферлан Менді ("Реал"), Бенжамен Павар ("Інтер"), Вільям Саліба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Баварія");

Півзахисники: Едуардо Камавінга ("Реал"), Юссуф Фофана ("Монако"), Нголо Канте ("Аль-Іттіхад"), Адрієн Рабйо ("Ювентус"), Орельєн Тчуамені ("Реал"), Уоррен Заір-Емері ("ПСЖ"), Кінгслі Коман ("Баварія"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Маркус Тюрам ("Інтер");

Нападники: Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Бредлі Барколя ("ПСЖ"), Олів’є Жиру ("Мілан"), Рандаль Коло-Муані ("ПСЖ"), Кіліан Мбаппе ("Реал").

Збірна Франції

Група Е

Бельгія

Воротарі: Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Матц Зельс ("Ноттінгем Форест"), Томас Камінскі ("Лутон").

Захисники: Тімоті Кастань ("Фулхем"), Ваут Фас ("Лестер"), Аксель Вітцель ("Атлетіко"), Максим де Кейпер ("Брюгге"), Тома Меньє ("Трабзонспор"), Зено Дебаст, Ян Вертонген (обидва — "Андерлехт"), Артюр Теате ("Ренн").

Півзахисники: Амаду Онана ("Евертон"), Яннік Феррейра Карраско ("Аль-Шабаб"), Астер Вранкс ("Вольфсбург"), Юрі Тілеманс ("Астон Вілла"), Орель Мангаля ("Ноттінгем Форест"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"); Артюр Вермерен ("Атлетіко").

Нападники: Доді Лукебакіо ("Севілья"), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті"), Лої Опенда ("РБ Лейпциг"), Леандро Троссард ("Арсенал"), Шарль де Кетеларе ("Аталанта"), Йохан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку ("Рома").

Збірна Бельгії

Словаччина

Воротарі: Мартін Дубравка ("Ньюкасл"), Марек Родак ("Фулхем"), Хенрік Раваш ("Нью-Інгленд").

Захисники: Петер Пекарік ("Герта"), Норберт Дьомбер ("Салернітана"), Денис Вавро ("Копенгаген"), Мілан Шкріньяр ("ПСЖ"), Адам Оберт ("Кальярі"), Себастьян Коса ("Спартак" Трнава), Давид Ганцко ("Феєнорд"), Вернон Де Марко ("Хатта").

Півзахисники: Станіслав Лоботка ("Наполі"), Патрік Грошовські ("Генк"), Юрай Куцька ("Слован" Братислава), Ондрей Дуда ("Верона"), Матуш Беро ("Бохум"), Ласло Бенеш ("Гамбург"), Томаш Ріго ("Банік").

Нападники: Лукаш Гараслін ("Спарта" Прага), Давид Дюріш ("Асколі"), Лео Сауер ("Фейєнорд"), Любомир Тупта ("Слован" Ліберець), Іван Шранц ("Славія" Прага), Томаш Суслов ("Верона" "), Роберт Боженик ("Боавішта"), Давид Стрілець ("Слован" Братислава).

Румунія

Воротарі: Хораціу Молдован ("Атлетіко"), Флорін Ніце ("Газіантеп"), Штефан Тирновану ("Стяуа").

Захисники: Андрій Раціу ("Райо Вальєкано"), Раду Дрегушин ("Тоттенхем"), Богдан Раковітан ("Ракув"), Адріан Рус ("Пафос"), Йонуц Неделчару ("Палермо"), Андрій Бурке ("Аль-Охдуд" "), Василе Могоше (ЧФР), Нікушор Банку ("Університатя Крайова").

Півзахисники: Деян Сореску ("Газіантеп"), Маріус Марін ("Піза"), Олександру Чикилдеу ("Коньяспор"), Резван Марін ("Емполі"), Нікушор Станчу ("Дамак"), Денніс Ман ("Парма"), Валентин Міхеїле ("Парма"), Яніс Хаджі ("Алавес"), Адріан Шут ("Стяуа"), Даріус Олару ("Стяуа").

Нападники: Денис Дрегуш ("Газіантеп"), Джордже Пушкаш ("Барі"), Денис Алібек ("Аль-Муайдар"), Джордже Бірліджа (ЧФР).

Україна

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Олександр Сваток ("Дніпро-1") ), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (всі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Сергій Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Маліновський ("Дженоа").

Форварди: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсія"), Владислав Ванат ("Динамо").

Група F

Туреччина

Воротарі: Алтай Байиндир ("Манчестер Юнайтед"), Мерт Гюнок ("Бешикташ"), Угурджан Чакир ("Трабзонспор").

Захисники: Мерт Мюльдюр ("Фенербахче"), Зекі Челік ("Рома"), Абдюлькерім Бардакджі ("Галатасарай"), Ахметджан Каплан ("Аякс"), Меріх Демірал ("Аль-Ахлі" Джідда), Самет Акайдін ("Панатіна" "), Ферді Кадіоглу ("Фенербахче").

Півзахисники: Хакан Чалханоглу ("Інтер"), Ісмаїл Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Окай Йокушлу ("Вест Бромвіч"), Оркун Кекчю ("Бенфіка"), Саліх Озджан ("Боруссія" Дортм. ),

Нападники: Ірфан Кахведжі ("Фенербахче"), Юнус Акгюн ("Лестер"), Кенан Йилдиз ("Ювентус"), Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Арда Гюлер ("Реал"), Бариш Йилмаз ("Галатасарай") Юсуф Язиджі ("Лілль"), Дженк Тосун ("Бешикташ"), Семіх Киличсой ("Бешикташ"), Бертуг Йилдирим ("Ренн").

Грузія

Воротарі: Гіоргі Мамардашвілі ("Валенсія"), Гіоргі Лорія ("Динамо" Тбілісі), Лука Гугешашвілі ("Карабах").

Захисники: Соломон Кверквелія ("Аль-Охдуд"), Гурам Кашія ("Слован"), Георгій Гвелесіані ("Персеполіс"), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Лука Лочошвілі ("Кремонезе"), Отар Какабадзе ("Краковія"), Гіоргі Гочолейшвілі ("Шахтар"), Джемал Табідзе ("Панетолікос").

Півзахисники: Гіоргі Чакветадзе ("Уотфорд"), Анзор Меквабішвілі ("КСУ Крайова"), Джаба Канкава ("Слован"), Отар Кітейшвілі ("Штурм"), Ніка Квеквескірі ("Лех"), Георгій Кочораштелі ("Леванте"), Сандро Алтунашвілі ("Вольфсберг"), Георгій Цитаїшвілі ("Динамо" Батумі), Саба Лобжанідзе ("Атланта Юнайтед").

Нападники: Леван Шенгелія ("Панетолікос"), Жорж Мікаутадзе ("Метц"), Буду Зівзідзе ("Карлсруе"), Гіоргі Квіліта (АПОЕЛ), Хвіча Кварацхелія ("Наполі"), Зуріко Давіташвілі ("Бордо".

Португалія

Воротарі: Діогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхемптон"), Руй Патрісіу ("Рома");

Захисники: Антоніу Сілва ("Бенфіка"), Данілу Перейра ("ПСЖ"), Діогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Інасіу ("Спортінг"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нелсон Семеду ("Вулверхемптон", Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті");

Півзахисники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Невеш ("Бенфіка"), Жоау Пальінья ("Фулхем"), Матеуш Нунеш ("Ман Сіті"), Рубен Невеш ("Аль-Хіляль"), Вітінья ");

Нападники: Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Кріштіану Роналду ("Аль-Наср"), Діогу Жота ("Ліверпуль"), Франсішку Консейсау ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ"), Жоау Фелікс ("Барселона" "), Педру Нету ("Вулверхемптон"), Рафаел Леау ("Мілан").

Кріштіану Роналду

Чехія

Воротарі: Вітезслав Ярош ("Штурм"), Матей Коварж ("Баєр"), Індржих Станек ("Славія");

Захисники: Володимир Цоуфал ("Вест Хем"), Давид Доудера ("Славія"), Робін Гранач ("Вікторія" Пльзень), Давид Юрасек ("Хоффенхайм"), Мартін Вітік ("Спарта"), Томаш Влчек ("Славія") ), Давид Зима ("Славія");

Півзахисники: Томаш Голеш ("Славія"), Ладислав Крейчі ("Спарта"), Антонін Барак ("Фіорентина"), Вацлав Черни ("Вольфсбург"), Лукаш Черв ("Вікторія" Пльзень), Матей Юрасек ("Славія"), Ондржей Лінгр ("Феєнорд"), Лукаш Провід ("Славія"), Міхал Саділек ("Твенте"), Томаш Соучек ("Вест Хем"), Павло Шулц ("Вікторія" Пльзень), Моймір Хітіл ("Славія") ;

Нападники: Адам Гложек ("Баєр"), Томаш Хори ("Вікторія" Пльзень), Ян Кухта ("Спарта"), Патрік Шик ("Баєр").

Євро-2024 пройде у Німеччині на 10 стадіонах. На сайті "Телеграф" доступний календар та розклад усіх ігор чемпіонату Європи-2024.