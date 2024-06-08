Збірна України на Євро-2024: штучний інтелект оцінив шанси Синьо-жовтих

Що говорить штучний інтелект (ШІ)?

Збірна України пробилася на чемпіонат Європи-2024 через стикові матчі. На Чемпіонаті Європи наша команда зіграє у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.

"Телеграф" попросив ШІ дати прогноз щодо виступу збірної України на головному футбольному турнірі року. Штучний інтелект не вірить у перемогу "Синьо-жовтих", вважаючи, що наша команда завершить свій виступ у 1/8 фіналу. ШІ зазначив, що це буде успіхом для команди Сергія Реброва.

ChatGPT вважає, що Україна має реальні шанси вийти з групи з другого місця. ШІ називає Францію чи Нідерланди потенційним суперником українців у 1/8 фіналу ЧЄ.

"Україна має добрі шанси вийти з групи на Євро-2024, але далі шлях буде значно складнішим. Потенційний вихід у чвертьфінал буде залежати від багатьох факторів, зокрема підготовки команди, фізичного стану гравців та удачі.

Проте, реалістично оцінюючи, вихід з групи та гідний виступ в 1/8 фіналу вже буде значним успіхом для України. Шанси на перемогу в турнірі загалом є низькими через високу конкуренцію з боку сильних команд Європи", — повідомляє ChatGPT.

Збірна України з футболу

Claude AI вважає, що Україна має хороші шанси пройти груповий етап з другого або третього місця.

"Україна має хороші шанси вийти з групи, ймовірно, як одна з кращих команд, що посіли треті місця.

1/8 фіналу буде дуже складним етапом для України. Зіткнення з топ-командою може стати кінцем їхнього шляху.

Шанси України на перемогу в турнірі дуже низькі. Команди на кшталт Франції, Англії, Іспанії та Португалії мають значно більші шанси.

Підсумовуючи, я прогнозую, що Україна дійде до 1/8 фіналу, але програє там одному із фаворитів турніру. Однак, футбол непередбачуваний, і сильний командний дух може допомогти Україні досягти кращого результату", — повідомляє Claude AI.

Нагадаємо, збірна України стартує на Євро-2024 матчем проти Румунії. Розклад ігор нашої команди є на сайті "Телеграф", календар всього турніру також доступний у нас на сайті.