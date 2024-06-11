Перед Євро-2024 Netflix випустив фільм про збірну України з футболу: відома ціна перегляду (відео)

Про події турніру 18-річної давнини згадують провідні гравці тієї команди Шевченко, Шовковський та Мілевський

Фільм "Україна на Мундіалі" про Чемпіонат світу з футболу 2006 року знову повертається. Стрічка — частина документального серіалу "ЕПІЗОДИ" від української студії KNIFE! Films.

Про події чемпіонату у стрічці розповіли гравці тодішнього складу команди — Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський. Фільм можна подивитися на платформі Netflix. Це буде коштувати $5 на місяць (по передплаті в форматі HD), $7,50 на місяць (у форматі Full HD), або $10 на місяць (у форматі 4K Ultra HD).

Реліз стрічки на Netflix присвятили старту Євро-2024, який відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині. Окрім матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу, де Україна перемогла Швейцарію в серії пенальті, "Україна на Мундіалі" охоплює шлях української футбольної збірної до чемпіонату на чолі з тренером Олегом Блохіним. "Це історія про червень 2006-го, коли вся Україна, від Львова до Луганська, була за синьо-жовтих", — йдеться в описі фільму.

Автори фільму використали архівні матеріали, a також спілкувалися з самими гравцями, тренерами, спортивними експертами та фанатами збірної. Окрім Шевченка, Шовковського та Мілевського, участь у проєкті взяли футболісти Руслан Ротань та Владислав Ващук, a також журналісти та експерти: Віктор Вацко, Ігор Циганик, Артем Франков та Галина Вініченко.

"Лімітований прокат фільму в "Планеті кіно" перевищив наші очікування: "Україна на Мундіалі" справила саме те драматичне та ностальгійне враження, на яке ми розраховували, а сам прокат довелось продовжити через попит глядача. Ми щиро сподіваємось, що вихід фільму на Netflix дасть змогу пережити ці емоції кожному та знову повболівати за нашу футбольну збірну", — розповідає продюсер фільму Максим Сердюк.

Збірна України стартує на Євро-2024 17 червня і проведе, як мінімум, три матчі групового етапу. У команди є непогані шанси потрапити у плей-оф турніру — 1/8 фіналу.