Евро-2024: список арбитров чемпионата Европы по футболу

На Евро-2024 будет 19 бригад арбитров

На Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, будет среди участников сборная Украины, но не будет в основном списке украинских арбитров. Только в список запасных попали =Николай Балакин и Александр Беркут. В числе судей будут по две бригады из Германии, Англии, Италии и Франции, а еще 10 стран представлены одной бригадой. В том числе, топ-овые в мире футбола Испания и Португалия.

Кроме того, как и на ЕВРО-2020, в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией КОНМЕБОЛ рефери из Аргентины Факундо Тельо и его бригада присоединятся к отобранным европейским арбитрам на турнире в Германии. И всего судейских бригад, соответственно, будет 19-ть.

"Телеграф" рассказывает, кто будет обслуживать матчи чемпионата Европы, которые в течение месяца будут проходить на полях Германии.

По две бригады из четырех стран

На Евро-2024 в качестве главных арбитров отправятся: Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Майкл Оливер, Энтони Тейлор (оба — Англия), Марко Гуида, Даниэле Орсато (оба — Италия), Франсуа Летесье, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Артур Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Данни Маккели (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Шимон Марциняк (Польша), Славко Винчич (Словения), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция) и Сандро Шерер (Швейцария).

Здесь встречаются как известные широкому кругу футбольных болельщиков имена, так и те, кто только начинает восхождение по карьерной лестнице. И назначений на решающие матчи еще не получал. Впрочем, у них у всех есть особенность. Футбольный арбитр – не профессия, а хобби. И стать им может кто угодно – от пожарного до учителя.

Брокер с репутацией скандального арбитра

Так, 43-летний немецкий арбитр Феликс Цвайер работает брокером по недвижимости и проживает в Берлине. Впрочем, это не помешало ему построить отличную карьеру в футболе. С 2009-го года, уже 15 лет, он является арбитром матчей Бундеслиги. А с 2012-го – арбитром категории ФИФА. В частности, перед Евро-2012, в первый день лета, 1 июня 2012 года он обслуживал товарищеский матч Австрия – Украина (1:1) . Затем он долго работал на матчах отборочных турниров Евро и ЧМ, а также играх Лиги наций. 30 апреля 2018 года Цвайер был выбран ФИФА одним из видеопомощников арбитра (WAR) на ЧМ-2018.

В декабре 2021 года Цвайер обслуживал игру между мюнхенской "Баварией" и дортмундской "Боруссией", в которой его резко раскритиковали за то, что он не назначил пенальти в ворота "Баварии" и удалил тренера Марко Розе. После этого он ненадолго даже прервал карьеру, но потом вернулся. И настолько успешно, что 18 июня 2023-го года был удостоен чести провести финал Лиги наций УЕФА между сборными Хорватии и Испании (0:0, 5:4 пен. В пользу Испании).

Удалил Буффона

В свою очередь, 39 летний Майкл Оливер начал судить матчи английской Премьер-лиги в 2010-м году, в возрасте 25 лет, став самым молодым арбитром в истории АПЛ. Всего же, из-за плотности английского внутреннего футбольного календаря и разнообразия турниров (кроме АПЛ еще три национальных Кубка) за сезон арбитр столь высокого уровня как Оливер, может отсудить до 45 матчей. В его карьере также был скандальный матч, весной 2018-го года, когда в игре ¼ финала Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" он удалил… легенду туринского клуба Джанлуиджи Буффона. Тем не менее, это никак не сказалось на его дальнейших перспективах.

Впервые на топ-турнир Оливер попал в апреле 2021-го года, когда УЕФА назначил его бригаду на Евро-2020 (перенесенный на год из-за пандемии коронавируса). А в мае 2022 года ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира по футболу-2022 года в Катаре. На том Мундиале он отсудил три матча – два в рамках группового этапа и четвертьфинал Хорватия – Бразилия. И Евро-2024 в Германии станет третьим крупным соревнованием для судьи, которому только в следующем году исполняется 40.

С незапятнанной репутацией

43-летнийтальянец из Помпеи (Неаполь) Марко Гуида работает на высшем уровне в итальянском футболе (Серия А) с 2010-го года. А в июле 2010-го года дебютировал в еврокубках, обслужив матч отборочного раунда Лиги Европы. 1 января 2014 года итальянец получил статус арбитра ФИФА, а 4 сентября того же года отработал свой первый международный матч среди сборных между Хорватией и Кипром. Несмотря на обилие внутренних (вроде "Ювентус" – "Милан", или "Милан" — "Интер") и международных матчей высокого уровня, арбитр практически не замечен в скандалах, ошибках и откровенно предвзятых решениях.

Что касается международных турниров, то в 2015-м он обслуживал юношеский Евро (U-19). А в 2021-м Гуида обслуживал матчи олимпийского футбольного турнира. Тем не менее, турнир уровня ЧМ или Евро Евро-2024 в карьере Гуиды будет первым.

Один из самых востребованных

Француза Клемана Тюрпена называют одним из самых востребованных судей в мировом футболе. Он начал карьеру арбитра в 2006-м, в 24 года, а уже спустя два года, в 2008-м, был допущен к судейству матчей местной Лиги 1. И продолжает судить матчи элитной французской лиги уже 16 сезонов подряд. В 2011-м году, в возрасте 28 лет, Тюрпен был выбран главным судьей финального поединка Кубок Франции по футболу между "Пари Сен-Жерменом" и "Лиллем" (0:1), став самым молодым судьёй финальных матчей в истории Кубка Франции

В 2010-м году он получил статус судьи ФИФА и возможность судить международные матчи. А дебютировал на международной арене судейством матча квалификационной стадии молодёжного Чемпионата Европы 2011 года между сборными Италии и Венгрии (2:0). На топ-турнире он дебютировал в 2016-м, на чемпионате Европы, который проходил в его родной Франции,а далее в его карьере была Олимпиада в Рио-де-Жанейро-2016.

В 2018-м Тюрпен побывал в Киеве, в качестве четвертого (запасного) рефери финала Лиги чемпионов "Реал" — "Ливерпуль" (3:1), после чего обслуживал ряд матчей ЧМ-2018. А в 2022-м году, когда в финале ЛЧ вновь сошлись "Реал" и "Ливерпуль" (1:0), он был уже главным арбитром матча. Затем, уже зимой, он отработал на матчах ЧМ-2022 в Катаре.

Всего, в карьере Тюрпена пятя матчей ЧМ и четыре игры Евро – по две в 2016-м и 2021 годах. А Евро-2024 станет пятым топ-турниром в его карьере.

Судил финал прошлого Мундиаля

Говоря про топ-арбитров, конечно же, нельзя не упомянуть о Шимоне Марциняке, арбитре из Польши, который отработал на финале ЧМ-2022 в Катаре. К этому признанию он шел долгие 13 лет. В 2009 году впервые отсудил матч высшей лиги чемпионата Польши. В 2011 году получил статус судьи ФИФА и возможность судить международные матчи. Дебютировал на международной арене судейством матча элитного раунда юношеского чемпионата Европы 2011 года между сборными Франции и Беларуси. Первый международный матч на клубном уровне отсудил также в 2011 году — матч квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Олесунн" — "Ференцварош".

В апреле 2016 года Марциняк был подвергнут суровой критике из-за неправильного решения не назначить пенальти в ворота мюнхенской "Баварии" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, в котором немцы играли против "Бенфики". Тем не менее, 1 марта 2016 года был выбран одним из судей для обслуживания матчей чемпионата Европы 2016 года. На турнире судил три игры, включая матч 1/8 финала Германия — Словакия (3:0).

На следующем крупном турнире – ЧМ-2018 — судил два матча групповой стадии: Аргентина — Исландия (1:1) и Германия — Швеция (2:1, в этом матче удалил Жерома Боатенга за две жёлтые карточки). А 15 августа 2018 года был главным судьёй матча за Суперкубок УЕФА между мадридскими клубами "Реал" и "Атлетико".

Пик карьеры Марциняка пришелся на зиму 2022-го года. ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира в Катаре. Обслужил матч группового этапа Франция — Дания (2:1), матч 1/8 финала Аргентина — Австралия (2:1), а также финальный матч Аргентина — Франция. При этом, работа Марциняка в финале чемпионата мира получила высокую оценку как со стороны комментаторов и экспертов, так и со стороны футбольный судей разных поколений, включая Пьерлуиджи Коллину и Говарда Уэбба, ранее судивших финалы чемпионатов мира.

А спустя полгода, обслужил в качестве главного арбитра финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2023 в Стамбуле между командами "Манчестер Сити" и "Интер" (1:0). При этом, перед финалом появлялась информация о его возможном отстранении за присутствие на одном мероприятии ультраправых, но Марциняк заявил, что "не имеет ничего общего с идеологией расизма, антисемитизма и нетерпимости" и извинился за провоцирование подозрений, после чего его назначение на финал было окончательно подтверждено.

Впрочем, совсем недавно он попал в еще один сканадал. В мае на Марциняка обрушился шквал критики футбольных фанатов после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский "Реал" и "Бавария". Судейская бригада, возглавляемая Марциняком, не зафиксировала гол "Баварии" в компенсированное время, посчитав, что игроки мюнхенского клуба Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи были в офсайде. Момент произошёл в компенсированное время. Арбитр остановил игру за несколько секунд до удара по воротам из-за того, что его ассистент Томаш Листкевич увидел офсайд и поднял флаг. VAR не смог пересмотреть эпизод и вынести своё решение по причине того, что свисток уже прозвучал.