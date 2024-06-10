Євро-2024: де дивитися матчі збірної України та скільки це буде коштувати

Ігри Синьо-жовтих можна буде подивитися безкоштовно

У п’ятницю, 14 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу-2024. Збірна України кваліфікувалася на турнір через стикові матчі.

Всі ігри Євро-2024 будуть доступні для перегляду на медіаплатформі Megogo. Частину матчів буде показано безкоштовно на "Суспільне". Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Безкоштовно матчі Євро-2024 можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо). Крім того, ігри можна дивитися в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

"Суспільне" на правах партнера Megogo безкоштовно покаже 13 ігор ЧЄ-2024, включаючи всі матчі збірної України:

Матч-відкриття

1 матч групового етапу на день

Половина матчів 1/8 фіналу

Два поєдинки чвертьфіналу

Півфінал — обидва матчі

Фінал

Розклад трансляцій групового етапу Євро-2024

Megogo покаже всі матчі Євро-2024 у прямому ефірі в Україні, щоправда, за перегляд доведеться заплатити. Користувачі сервісу зможуть дивитися ігри за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Вартість місячної передплати варіюється від 249 грн до 419 грн залежно від тарифного плану.

Нагадаємо, збірна України проведе на турнірі щонайменше три гри. Напередодні штучний інтелект дав прогноз на вихід Синьо-жовтих із групи.