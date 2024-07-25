Тимощук влаштував диверсію у Росії? Футболісти "Зеніту" спалили лазню (відео)

Російський клуб Тимощука потрапив у скандал

Футболісти ФК "Зеніт-2" спалили лазню під час зборів у Желєзноводську (Ставропольський край, РФ). До речі, у структурі клубу продовжує працювати колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Про інцидент повідомляє telegram-канал Mash. За інформацією джерела, винуватці втекли з місця пожежі.

За словами персоналу, група з 40 осіб (спортсмени й не тільки) випивали та відпочивали у лазні у таборі "Слов’янське джерело". У результаті споруда згоріла вщент, а відпочивальники звинуватили у всьому футболістів, які шуміли та всім заважали.

У "Зеніті" заявляють, що футболісти не втекли, а допомагали гасити пожежу до прибуття пожежників.

"Зеніт-2" справді перебував на зборах під час події. Коли сталося займання, першими відреагували кілька гравців зі складу – до прибуття пожежного розрахунку намагалися самотужки локалізувати полум’я.

За словами прибулих на місце гасіння пожежників, причину займання ще належить встановити", — повідомили ТАСС у пресслужбі "Зеніту".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно. Анатолій у відповідь пішов у міжнародний суд.