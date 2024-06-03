Продовжує грати та мовчати про війну: де зараз зрадник України Тимощук

Володар кубка Ліги чемпіонів не соромиться своєї позиції

Любителі футболу в Україні давно озброїлися проти колишнього капітана нашої збірної Анатолія Тимощука. Пов’язано це з тим, що під час повномасштабної війни він залишився в Росії та підтримує дії агресора проти своєї батьківщини.

Як і раніше, Тимощук працює в структурі пітерського "Зеніту" і взагалі не думає щось змінювати. "Телеграф" розповідає про те, де зараз українець та чим займається.

Поміняв Україну на Росію

Після 2014 року, коли росіяни захопили Крим та розпочали війну на Донбасі, Тимощук вирішив не повертатися з Росії, де він тоді був гравцем "Зеніту". Багато спортсменів відмовилися від роботи на окупанта, а ось для колишнього затятого патріота своєї країни в цьому не було нічого незвичайного.

Прізвище Тимощука асоціюється зі словом "зрада" і саме його вважають головним зрадником України у світі футболу. Це пов’язано з тим, що багато років його вважали легендою нашого футболу та прикладом для нових поколінь. Однак зараз він повністю розгорнув усе в інший бік і перетворився на головного зрадника.

Позиція щодо війни в Україні

Тимощук повернувся до Росії у 2013 році і мав усі шанси виїхати звідти після початку агресії росіян. Але футболіст вважав за краще залишитися там. Про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вважає за краще мовчати, ніж викликає гнів у себе на батьківщині.

"Те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція. Моя — у тому, що не так однозначно", — казав Тимощук в одному з інтерв’ю.

З 2017 року Тимощук працює у структурі "Зеніту", хоча мав і пропозиції продовжити кар’єру за межами Росії. Зважаючи на все, спортсмена цікавлять лише гроші, бо інакше його позицію пояснити просто не можна.

Примітно, що у "Зеніті" грав ще один скандально відомий футболіст Ярослав Ракицький, але той схаменувся і залишив РФ.

В Україну він уже ніколи не повернеться?

Українська асоціація футболу в березні 2022 року позбавила Тимощука тренерської ліцензії Pro. Крім того, футболіст втратив всі нагороди та титули, а також його видалили з реєстру гравців національної команди.

На початку 2023 року Тимощука внесли до списку санкцій України і тепер йому заборонено займатися бізнесом та виконувати фінансові операції в нашій країні.

Настрої українців можна чудово зрозуміти, бо людина, від якої очікували зовсім іншу позицію, стала ворогом для цілої нації. Навряд чи будь-коли він зможе повернутися на Батьківщину, адже тут дуже добре запам’ятали його зраду.

Де зараз Тимощук

Якщо вірити "Вікіпедії" та іншим відкритим джерелам, він залишається у тренерському штабі "Зеніту". Цього сезону пітерський клуб виграв усі три трофеї і напевно Тимощук нікуди йти з успішного клубу (за мірками Росії) не збирається.

Крім того, Тимощук продовжує грати у футбол, проте вже не на професійному рівні. Він виступає за команду "Чисто Пітер" у Медійній футбольній лізі.

Тимощук у футболці ФК "Чисто Пітер"

Про війну він продовжує мовчати, та й загалом його намагаються про неї не питати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у Росії "загубили" Тимощука.