Тимощук устроил диверсию в России? Футболисты "Зенита" спалили баню (видео)

Российский клуб Тимощука угодил в скандал

Футболисты ФК "Зенит-2" спалили баню во время сборов в Железноводске (Ставропольский край, РФ). К слову, в структуре клуба продолжает работать бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Об инциденте сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, виновники скрылись с места пожара.

Со слов персонала, группа из 40 человек (спортсмены и не только) выпивали и отдыхали в бане в лагере "Славянский исток". В итоге постройка сгорела дотла, а отдыхающие обвинили во всем футболистов, которые шумели и всем мешали.

В "Зените" заявляют, что футболисты не сбежали, а помогали тушить пожар до прибытия пожарных.

"Зенит-2" действительно находился на сборах во время происшествия. Когда произошло возгорание, первыми отреагировали несколько игроков из состава – до прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя.

Со слов прибывших на место тушение пожарных, причину возгорания еще предстоит установить", – сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Анатолий в ответ пошел в международный суд.