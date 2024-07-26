Написи російською та будинок без кондиціонера: як живуть українські олімпійці в Парижі (фото)

Як і будь-яка велика подія, Ігри в Парижі не обходяться без скандалів

26 липня у Парижі стартують літні Олімпійські ігри-2024. Вже сьогодні ввечері буде запалено вогонь Ігор, а по Сені, в самому центрі французької столиці, пропливуть усі команди-учасниці змагань.

Напередодні організатори люб’язно надали журналістам можливість відвідати Селище спортсменів, місце, де централізовано житимуть усі учасники змагань, подивитися в яких умовах вони мешкають та поспілкуватись з атлетами востаннє перед виступом. "Телеграф" скористався цією можливістю та побачив багато цікавих деталей у побуті майбутніх великих чемпіонів та невдах головного старту чотириріччя.

"У мене вийшло"

Пройшовши всі формальності і опинившись на території села, одразу звернув увагу на альтанку з колонами, яка була списана автографами майбутніх учасників Ігор. Серед інших, кинувся у вічі підпис англійською мовою "Верняєв. Україна". Але були написи і російською. Атлет, який не побажав представитися, залишив напис: "У мене була мрія потрапити на ОІ від початку кар’єри і в мене вийшло". Можливо, це атлет з Азербайджану, бо поруч зверху був напис олімпійської команди цієї країни зі стрибків на батуті.

Очевидно, що для атлетів, які продовжують прибувати до Парижа, це місце паломництва. Вони фотографують альтанку, написи своїх майбутніх суперників та самі залишають написи на ній.

Атлетам не вистачає їжі

Як і будь-яка велика подія, Ігри в Парижі не обходяться без скандалів. Ще перед стартом змагань наголошувалося, що на сніданку були обмеження щодо кількості яєць. Атлети скаржаться на швидкість поповнення запасів продуктів. У компанії, яка займається організацією харчування в Олімпійському селі, визнали проблему та заявили, що активно працюють над її вирішенням.

Втім, українські атлети не скаржаться на якісь проблеми із харчуванням. Зустрічені біля корпусу української команди Ольга Харлан та Ілля Ковтун зазначають, що територія їдальні є величезною, там представлені різні кухні. І якщо чогось не вистачає, це можна замінити продуктами іншої кухні, наприклад, азіатської. Замість яєць взяти ту саму рибу.

"Ми зараз більше зосереджені на самих майбутніх змаганнях, а не на цих дрібницях. Голова забита зовсім іншими думками", — зазначає, зокрема, Ольга Харлан.

Варто зазначити, що до самої їдальні журналістів так і не пустили. Мабуть, це пов’язано зі скандалом, який учинили атлети через ті самі яйця.

Цілий будинок для збірної України

На Олімпіаду приїжджають різні делегації із різною кількістю спортсменів. І якщо збірна Франції на правах господарів Ігор не проходила кваліфікаційний відбір в жодному виді спорту та представлена максимальною квотою — для команди виділено одразу два корпуси, тобто команди, які займають півкорпусу і навіть два-три поверхи одного корпусу.

Збірній України на Іграх-2024 дістався один повноцінний будинок, який повністю у розпорядженні нашої команди. Це говорить про те, що команда представлена досить великою делегацією, порівняно з багатьма іншими. Нехай і представлена найменшим складом за історію участі в літніх Іграх, починаючи з Атланти-1996.

Будинок збірної України, як і будинки суперників, прикрашені численними прапорами та символікою НОК України. А на першому поверсі у вікнах розташовані малюнки українських дітей, які бажають спортсменам успіхів на Іграх.

Без кондиціонерів, але ковдри у подарунок

На першому поверсі розташований штаб команди та медична кімната. Тут спортсмени можуть отримати як масаж, так і допомогу при різноманітних травмах. А далі розташовані житлові кімнати.

На кожному поверсі житлові блоки складаються із двох-чотирьох кімнат. У кожній кімнаті два ліжка, але лідери збірної України, реальні претенденти на медалі, живуть по одному, щоб ніщо не заважало концентруватися на переможному результаті. Номери розподіляються за видами спорту. Наприклад, на одному поверсі, у сусідніх квартирах мешкають гімнасти. Також разом розташовуються борці, фехтувальники тощо.

У номерах досить чисто та затишно. Нема такого, щоб був брудний санвузол, або не вистачало крана для води. Але, з іншого боку, номери не обладнані кондиціонерами. Замість них – вентилятори.

Зате кожен спортсмен зможе забрати в подарунок красиву ковдру з фірмовим логотипом Париж-2024. За все інше, що атлет понесе із собою "на згадку" з селища — покладається штраф.

Величезна площа та побудована з нуля

Село розташувалося вздовж Сени, по обидва береги річки в районі передмістя Парижа Сен-Дені, недалеко від "Стад де Франс", головної спортивної арени Франції, де вже розпочалися змагання Ігор з регбі-7, а згодом пройдуть легкоатлетичний турнір та церемонія.

Усього селище прийме 14 250 спортсменів під час Олімпійських ігор та 8 000 – під час Паралімпійських. Щодня у селі подаватиметься до 60 000 порцій їжі, а медична клініка буде доступна для атлетів у будь-який час.

Усі житлові корпуси села збудовані з нуля, за винятком їдальні, в якій раніше був кінотеатр. А вже після закінчення Ігор село стане міським районом із 2 500 новими квартирами, одним студентським гуртожитком, парками, офісними та адміністративними приміщеннями та магазинами.