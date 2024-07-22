Олімпіада 2024: розклад змагань
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Представляємо розклад фіналів у тих видах програми, де беру участь та претендують на медалі українські спортсмени.
26 липня стартують літні Олімпійські ігри-2024, які проходитимуть до 11 серпня. У змаганнях візьме участь збірна України, від нашої країни боротимуться за медалі 140 атлетів.
"Телеграф" публікує розклад фіналів у тих видах програми, де беру участь та претендують на медалі українські спортсмени. При цьому українці потенційно боротимуться за медалі щодня.
33-і за рахунком літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції та інших містах по всій країні, а також на заморській території — у Французькій Полінезії. На Таїті відбудуться змагання з серфінгу.
Церемонія відкриття Ігор відбудеться у п’ятницю, 26 липня. Але ще до офіційного відкриття, 24-25 липня, розпочнуться змагання з футболу, гандболу, регбі-7 та стрільби з лука. 24 липня збірна України з футболу проведе перший матч олімпійського турніру. Підопічні Руслана Ротаня зіграють із командою Іраку.
Середа, 24 липня
20:00. Футбол: Україна – Ірак
П’ятниця, 26 липня
20.30. Церемонія відкриття Олімпійських ігор
Субота, 27 липня
12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал
16.30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки
18:00. Футбол: Україна – Марокко
20.50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)
Неділя, 28 липня
13:00. Стрільба: 10 м, жінки (потенційно)
Понеділок, 29 липня
12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки
17:00. Дзюдо: 57 кг, Дар’я Білодід (потенційно)
18.30. Спортивна гімнастика: команда, фінал
20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)
Вівторок, 30 липня
10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)
14.30. Фехтування: жінки, шпага, команда
18.30. Футбол: Україна – Аргентина
21.30. Вечірня сесія плавання (Михайло Романчук)
Середа, 31 липня
12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон
13.14. Академічна веслування: жіноча четвірка парна, фінал
18.30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство
Четвер, 1 серпня
10.20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки
17:00. Дзюдо: 78 кг Єлізавета Литвиненко (потенційно)
21.30. Вечірня сесія плавання (Олександр Желтяков, Владислав Бухов)
П’ятниця, 2 серпня
10:30. Стрільба з луку, змішана команда
11.10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота
16.00 чи 22.00. Футбол, потенційний чвертьфінал за участю збірної України
21.30. Плавання: 50 м, Бухів (потенційно)
Субота, 3 серпня
14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда
21.20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)
Неділя, 4 серпня
19.36. Плавання: 1500 м, Михайло Романчук (потенційно)
20.50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал
21.30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)
Понеділок, 5 серпня
12.45. Спортивна гімнастика: фінали
Вівторок, 6 серпня
19.15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг (Тетяна Рижко, Оксана Лівач)
Середа, 7 серпня
08.30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда
11.05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація
19.15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг (Жан Беленюк, Парвіз Насібов)
23.51. Бокс: 80 кг, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)
Четвер, 8 серпня
14.20. Веслування на байдарках та каное: фінали
16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг (Каміла Конотоп)
19.15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг
21.25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)
П’ятниця, 9 серпня
11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал
13.40. Веслування на байдарках та каное: фінали
19.15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг
Субота, 10 серпня
15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)
19.15. Боротьба: жінки до 62 кг
20.10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)
20.30. Артистичне плавання: дует, довільна програма
Неділя, 11 серпня
22:00. Церемонія закриття
Раніше "Телеграф" повідомляв, де можна буде в Україні переглянути Олімпійські ігри.