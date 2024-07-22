Олімпіада 2024: розклад змагань

Представляємо розклад фіналів у тих видах програми, де беру участь та претендують на медалі українські спортсмени.

26 липня стартують літні Олімпійські ігри-2024, які проходитимуть до 11 серпня. У змаганнях візьме участь збірна України, від нашої країни боротимуться за медалі 140 атлетів.

"Телеграф" публікує розклад фіналів у тих видах програми, де беру участь та претендують на медалі українські спортсмени. При цьому українці потенційно боротимуться за медалі щодня.

33-і за рахунком літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції та інших містах по всій країні, а також на заморській території — у Французькій Полінезії. На Таїті відбудуться змагання з серфінгу.

Церемонія відкриття Ігор відбудеться у п’ятницю, 26 липня. Але ще до офіційного відкриття, 24-25 липня, розпочнуться змагання з футболу, гандболу, регбі-7 та стрільби з лука. 24 липня збірна України з футболу проведе перший матч олімпійського турніру. Підопічні Руслана Ротаня зіграють із командою Іраку.

Середа, 24 липня

20:00. Футбол: Україна – Ірак

П’ятниця, 26 липня

20.30. Церемонія відкриття Олімпійських ігор

Субота, 27 липня

12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал

16.30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки

18:00. Футбол: Україна – Марокко

20.50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)

Неділя, 28 липня

13:00. Стрільба: 10 м, жінки (потенційно)

Понеділок, 29 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки

17:00. Дзюдо: 57 кг, Дар’я Білодід (потенційно)

18.30. Спортивна гімнастика: команда, фінал

20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)

Вівторок, 30 липня

10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)

14.30. Фехтування: жінки, шпага, команда

18.30. Футбол: Україна – Аргентина

21.30. Вечірня сесія плавання (Михайло Романчук)

Середа, 31 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон

13.14. Академічна веслування: жіноча четвірка парна, фінал

18.30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство

Четвер, 1 серпня

10.20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки

17:00. Дзюдо: 78 кг Єлізавета Литвиненко (потенційно)

21.30. Вечірня сесія плавання (Олександр Желтяков, Владислав Бухов)

П’ятниця, 2 серпня

10:30. Стрільба з луку, змішана команда

11.10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота

16.00 чи 22.00. Футбол, потенційний чвертьфінал за участю збірної України

21.30. Плавання: 50 м, Бухів (потенційно)

Субота, 3 серпня

14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда

21.20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)

Неділя, 4 серпня

19.36. Плавання: 1500 м, Михайло Романчук (потенційно)

20.50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал

21.30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)

Понеділок, 5 серпня

12.45. Спортивна гімнастика: фінали

Вівторок, 6 серпня

19.15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг (Тетяна Рижко, Оксана Лівач)

Середа, 7 серпня

08.30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда

11.05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація

19.15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг (Жан Беленюк, Парвіз Насібов)

23.51. Бокс: 80 кг, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)

Четвер, 8 серпня

14.20. Веслування на байдарках та каное: фінали

16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг (Каміла Конотоп)

19.15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг

21.25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)

П’ятниця, 9 серпня

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал

13.40. Веслування на байдарках та каное: фінали

19.15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг

Субота, 10 серпня

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)

19.15. Боротьба: жінки до 62 кг

20.10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)

20.30. Артистичне плавання: дует, довільна програма

Неділя, 11 серпня

22:00. Церемонія закриття

Раніше "Телеграф" повідомляв, де можна буде в Україні переглянути Олімпійські ігри.