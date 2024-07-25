Олімпіада-2024 ще не розпочалася, а світовий рекорд уже побитий: усі рекордсмени Олімпійських ігор (оновлюється)

Перший світовий рекорд на ОІ побили ще до старту турніру

У п’ятницю, 26 липня, помпезною церемонією відкриття стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри у Парижі. Проте змагання у Франції розпочалися за кілька днів до офіційного початку Олімпіади.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги список рекордсменів на Олімпійських іграх у Парижі. Побити світовий рекорд почесно, а найкраще місце для цього — Олімпіада.

Усі рекордсмени Олімпійських ігор у Парижі (оновлюється)

Першою рекордсменкою на іграх у Парижі стала стрілкиня із лука Лім Сі Хьон. У четвер, 25 липня, спортсменка під час кваліфікаційного турніру побила світовий рекорд, набравши 694 очки із 720 можливих. Попередній рекорд світу належав її співвітчизниці Кан Чхе Ен (692) та був встановлений у 2019-му. Лім Сі Хьон 21 рік, вона перемагала у командному турнірі на ЧС-2023.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у секторі для стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Парижі. Після цього на спортсменку несподівано наїхав мер Дніпра Борис Філатов, проте він одразу отримав жорстку відповідь.