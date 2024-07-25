У групі України на Олімпіаді сталося немислиме: ФІФА просять розібратися

Аргентина та Марокко, схоже, зіграли найдивніший футбольний матч в історії

Аргентина звернулася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за підсумками гри із Марокко (1:2) на Олімпіаді-2024. До речі, збірна України зіграє з цими командами на груповій стадії олімпійського турніру.

Відповідну заяву Асоціації футболу Аргентини (AFA) опубліковано на офіційному сайті організації. В Аргентині обурені заворушеннями на трибунах, що призвело до того, що арбітр вивів команди з поля.

"Аргентинська футбольна асоціація повідомляє, що у зв’язку із загальновідомими подіями, що відбулися в матчі нашої збірної до 23 років з командою Марокко, до дисциплінарного комітету ФІФА надійшла офіційна претензія з проханням вжити необхідних заходів регулювання для події такого масштабу.

Необхідно забезпечити безпеку гравців для мирного розвитку цього чудового виду спорту, яким є футбол, та зі свого боку зробимо все необхідне для цього”, – йдеться у заяві AFA.

Нагадаємо, Аргентина та Марокко зіграли, мабуть, найскандальніший матч в історії футболу. На 16-й доданій до другого тайму хвилині Аргентина зрівняла рахунок, а суддя Глен Нюберг вирішив перевірити момент за допомогою VAR. Тут же марокканські вболівальники розпочали заворушення, через що рефері вивів команди з поля, а глядачів попросили залишити стадіон. Через дві години арбітр скасував гол аргентинців через офсайд і змусив команди повернутися на поле, щоб дограти 3 хвилини доданого часу. Зустріч, яка проходила у Сент-Етьєні, завершилася перемогою Марокко з рахунком 2:1.

Нагадаємо, олімпійська збірна України у стартовому матчі Олімпіади-2024 програла Іраку (1:2). Це серйозно вдарило по шансах Синьо-жовтих на вихід із групи. Україна вперше відібралась на олімпійський футбольний турнір.