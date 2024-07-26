Надписи на русском и дом без кондиционера: как живут украинские олимпийцы в Париже (фото)

Как и любое крупное событие, Игры в Париже не обходятся без скандалов

26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры-2024. Уже сегодня вечером будет зажжен огонь Игр, а по Сене, в самом центре французской столицы, проплывут все команды-участницы соревнований.

Накануне организаторы любезно предоставили журналистам возможность посетить Деревню спортсменов, место, где централизованно будут жить все участники соревнований, посмотреть в каких условиях они живут и пообщаться с атлетами в последний раз перед выступлением. "Телеграф" воспользовался этой возможностью и увидел много интересных деталей в быте будущих великих чемпионов и неудачников главного старта четырехлетия.

"У меня получилось"

Пройдя все формальности и очутившись на территории деревни сразу обратил внимание на беседку с колоннами, которая была вся исписана автографами будущих участников Игр. Среди прочих, бросилась в глаза подпись на английском языке "Верняев. Украина". Но были надписи и на русском языке. Атлет, не пожелавший представиться, оставил надпись: "У меня была мечта попасть на ОИ с самого начала карьеры и у меня получилось". Возможно, это атлет из Азербайджана, так как рядом сверху была надпись олимпийской команды этой страны по прыжкам на батуте.

Видно, что для атлетов, которые продолжают прибывать в Париж, это место паломничества. Они фотографируют беседку, надписи своих будущих соперников и сами оставляют надписи на ней.

Атлетам не хватает еды

Как и любое крупное событие, Игры в Париже не обходятся без скандалов. Еще перед стартом соревнований отмечалось, что на завтраке были ограничения по количеству яиц. Атлеты также жалуются на скорость пополнения запасов продуктов. В компании, которая занимается организацией питания в Олимпийской деревне, признали проблему и заявили, что активно работают над ее решением.

Впрочем, украинские атлеты не жалуются на какие-то проблемы с питанием. Встреченные возле корпуса украинской команды Ольга Харлан и Илья Ковтун отмечают, что территория столовой огромная, там представлены разные кухни. И если чего-то не хватает, то это можно заменить продуктами другой кухни, например, азиатской. Вместо яиц взять ту же рыбу.

"Мы сейчас больше сосредоточены на самих будущих соревнованиях, а не на этих мелочах. Голова забита совсем другими мыслями", — отмечает, в частности, Ольга Харлан.

Стоит отметить, что в саму столовую журналистов так и не пустили. Видимо, это связано со скандалом, который учинили атлеты из-за тех самых яиц.

Целый дом для сборной Украины

На Олимпиаду приезжают разные делегации с разным количеством спортсменов. И если сборная Франции на правах хозяев Игр не проходила квалификационный отбор ни в одном виде спорта и представлена максимальной квотой — для команды выделены сразу два корпуса, то есть команды, которые занимают полкорпуса и даже два-три этажа одного корпуса.

Сборной Украины на Играх-2024 достался один полноценный дом, который полностью в распоряжении нашей команды. Это говорит о том, что команда представлена довольно внушительной делегацией по сравнению со многими остальными. Пусть и представлена наименьшим составом за всю историю участия в летних Играх, начиная с Атланты-1996.

Дом сборной Украины, как и дома соперников, украшены многочисленными флагами и символикой НОК Украины. А на первом этаже, в окнах расположены рисунки украинских детей, желающих спортсменам успехов на Играх.

Без кондиционеров, но одеяла в подарок

На первом этаже расположен штаб команды и медицинская комната. Здесь спортсмены могут получить как массаж, так и помощь при различного рода травмах. А уже далее расположены жилые комнаты.

На каждом этаже жилые блоки состоят из двух-четырех комнат. В каждой комнате по две кровати, но лидеры сборной Украины, реальные претенденты на медали, живут по одному, чтобы ничто не мешало концентрироваться на победном результате. Номера распределяются по видам спорта. Например, на одном этаже, в соседних квартирах живут гимнасты. Также вместе располагаются борцы, фехтовальщики и т.д.

В номерах довольно чисто и уютно. Нет такого, чтобы был грязный санузел, или не хватало крана для воды. Но, с другой стороны, номера не оборудованы кондиционерами. Вместо них — вентиляторы.

Зато, каждый спортсмен сможет забрать в подарок красивое одеяло с фирменным логотипом Париж-2024. За все остальное, что атлет унесет с собой "на память" из деревни — полагается штраф.

Огромная площадь и построена с нуля

Деревня расположилась вдоль Сены, по оба берега реки в районе пригорода Парижа Сен-Дени, недалеко от "Стад де Франс", главной спортивной арены Франции, где уже начались соревнования Игр по регби-7, а впоследствии пройдут легкоатлетический турнир и церемония закрытия соревнований.

Всего деревня примет 14 250 спортсменов во время Олимпийских игр и 8 000 — во время Паралимпийских. Ежедневно в деревне будет подаваться до 60 000 порций еды, а медицинская клиника будет доступна для атлетов в любое время.

Все жилые корпуса деревни построены с нуля, за исключением столовой, в которой ранее был кинотеатр. А уже после окончания Игр деревня станет городским районом с 2 500 новыми квартирами, одним студенческим общежитием, парками, офисными и административными помещениями и магазинами.