Місто кохання приймає Олімпіаду: спортсменам на Іграх роздали 200 тисяч презервативів

Французька влада вважає, що спортсмени не зможуть використати такий запас презервативів

Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі офіційно стартують у п’ятницю, 26 липня. Спортсмени поступово приїжджають до Олімпійського селища, де на них чекає місце для сну, харчування та, звичайно ж, презервативи.

Про це повідомляє NY Post. У Місто кохання прибудуть близько 15 тисяч спортсменів та співробітників.

На Олімпіаді в Парижі олімпійцям виділять 10 тисяч латексних серветок для орального сексу, 200 тисяч презервативів та 20 тисяч жіночих презервативів. Цікаво, що всі контрацептиви упаковані в яскраві упаковки, на яких можна побачити Фріггі — талісмана Олімпійських ігор-2024.

На упаковках можна помітити написи: "На полі кохання грай чесно. Спочатку отримай згоду", "Не треба бути золотим медалістом, щоб це надіти!", "Не ділись нічим, крім перемоги. Захисти себе та інших від ІПСШ (Інфекцій, що передаються статевим шляхом)".

Нещодавно ірландський гімнаст Ріс Маккленахан вирішив перевірити "антисекс-ліжко" в олімпійському селищі на міцність. Ліжко випробування витримало.

Нагадаємо, перед стартом Ігор сталося вже кілька скандалів. По-перше, збірна Аргентини з футболу через дві години після закінчення гри втратила нічию з Марокко. По-друге, представники жіночої збірної Канади з футболу шпигували за суперниками за допомогою дрону.