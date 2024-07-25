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Вперше в історії: обрано прапороносця збірної України на Олімпіаді в Парижі (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Минулої літньої Олімпіади прапороносцями збірної були стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин Новина оновлена 25 липня 2024, 14:14
Минулої літньої Олімпіади прапороносцями збірної були стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин. Фото Getty Images

Прапороносцем Синьо-жовтих на Іграх вперше стане тенісистка

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі. До речі, напередодні спортсменка заробила значну суму на "Вімблдоні-2024".

Про це тенісистка заявила в ексклюзивному коментарі "Суспільне Спорт" у Парижі. У коментарі НОК України Еліна зазначила, що їй подобається грати за країну.

"Я маю досвід виступів у Ріо-2016 та Токіо-2020. Тож для мене це буде вже третя Олімпіада. Я дуже рада, що змогла повернутися на корт і маю можливість ще раз виступити на Іграх.

Коли я тільки починала тренуватися після народження доньки, це було моїм першочерговим завданням. Ігри завжди були для мене окремою темою і особливою мотивацією. Адже тут я граю за свою країну! Для мене це дуже важливо, особливо в такий важкий час!

Тому готуємось і працюємо. Сподіваюся, що Олімпіада складеться добре для мене, як і в Токіо", — заявила Світоліна.

Зазначимо, церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться у п’ятницю, 26 липня. Її початок – о 20:30 за київським часом. Офіційним транслятором Олімпіади в Україні є телеканал "Суспільне". Крім того, за ходом ОІ можна стежити й на інших платформах.

Теги:
#Теніс #Олімпійські ігри #Еліна Світоліна #Олімпіада-2024 #Париж-2024