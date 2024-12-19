Росія пішла на підлість після потужного вчинку спортсменки на чемпіонаті світу

РФ будь-якими способами хоче відібрати турнір у Литви

Литва може втратити статус господарки чемпіонату світу з функціонального фітнесу у 2025 році після скарг Росії. На турнірі у Будапешті вся литовська команда була змушена знятися зі змагань через російський вплив на спорт.

Про це повідомляє російське видання "Р-Спорт". За інформацією джерела, Росія звинуватила литовських спортсменів у провокаціях в Угорщині, через що ЧС-2025 можуть перенести в іншу країну.

"На відкритті чемпіонату світу одна з литовських спортсменок вийшла з прапором механізованої бригади України. Після дискваліфікації литовської спортсменки, інші члени її збірної виходили на майданчик з українським прапором і демонстративно не діяли, не змагалися.

Зважаючи на все, литовці самі викопали собі яму. Наступного року чемпіонат світу з функціонального фітнесу мав пройти саме у Литві. Тепер це рішення під великим питанням. Швидше за все, чемпіонат світу буде перенесений в іншу країну", — заявив голова пресслужби Федерації функціонального багатоборства Росії Ілля Бараз.

Нагадаємо, на ЧС-2024 у Будапешті литовська спортсменка Корнелія Дудайте прийшла на змагання у футболці "make russia small again" ("зробимо Росію знову маленькою"). Саме у такій футболці з’являвся на публіці президент України Володимир Зеленський. Дівчина зробила це через те, що нейтральні атлети з РФ демонстрували російську символіку, попри заборону. У результаті її дискваліфікували, після чого збірна Литви бойкотувала турнір.