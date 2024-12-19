Россия пошла на подлость после мощного поступка спортсменки на чемпионате мира

РФ любыми способами хочет отнять турнир у Литвы

Литва может потерять статус хозяйки чемпионата мира по функциональному фитнесу в 2025 году после жалоб России. На турнире в Будапеште вся литовская команда была вынуждена сняться с соревнований из-за российского влияния на спорт.

Об этом сообщает российское издание "Р-Спорт". По информации источника, Россия обвинила литовских спортсменов в провокациях в Венгрии, из-за чего ЧМ-2025 могут перенести в другую страну.

"На открытии чемпионата мира одна из литовских спортсменок вышла с флагом механизированной бригады Украины. После дисквалификации литовской спортсменки, остальные члены ее сборной выходили на площадку с украинским флагом и демонстративно бездействовали, не соревновались.

Судя по всему, литовцы сами вырыли себе яму. В следующем году чемпионат мира по функциональному фитнесу должен был пройти именно в Литве. Теперь это решение под большим вопросом. Скорее всего, чемпионат мира будет перенесен в другую страну", — заявил глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз.

Напомним, на ЧМ-2024 в Будапеште литовская спортсменка Корнелия Дудайте пришла на соревнования в футболке "make russia small again" ("сделаем Россию снова маленькой"). Именно в такой футболке появлялся на публике президент Украины Владимир Зеленский. Девушка сделала этот из-за того, что нейтральные атлеты из РФ демонстрировали российскую символику, несмотря на запрет. В итоге ее дисквалифицировали, после чего сборная Литвы бойкотировала турнир.