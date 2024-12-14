Спортсменку вигнали із ЧС через футболку, як у Зеленського (фото, відео)

На чемпіонаті світу з функціонального спорту стався скандал

Організатори турніру у Будапешті (Угорщина) дискваліфікували литовську спортсменку Корнелію Дудайте, яка прийшла на змагання у футболці "make russia small again" ("зробимо Росію знову маленькою"). Саме в такій футболці нещодавно з’явився на публіці президент України Володимир Зеленський.

Таким чином, Дудайте протестувала проти того, що організатори дозволяють росіянам і білорусам вільно демонструвати національну символіку, попри "нейтральний" статус. Про це повідомляє Delfi.

Російський спортсмен Карім Янчинов поскаржився організаторам на футболку спортсменки. У результаті дівчину дискваліфікували, після чого вся збірна Литви відмовилася брати участь у змаганнях.

Корнелія Дудайте

"Така недбалість організаторів, які ігнорують політику "нейтрального прапора", абсолютно несумісна з нашими цінностями, тому Федерація функціонального фітнесу Литви рекомендувала членам національної збірної відмовитися від участі у змаганнях", — заявили у Федерації.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024.