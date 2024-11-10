"У США гірше, ніж у Росії": син російського олігарха знову став посміховиськом

Російський тренер та функціонер часто робить абсурдні заяви

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), головний тренер СКА та син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман прокоментував від’їзд молодих російських хокеїстів за океан. До слова, наставник пітерського клубу славиться своїми абсурдними заявами.

Відповідний коментар Ротенберга наводить "Матч ТВ". Роман не розуміє, чому російська молодь хоче виступати у США чи Канаді, адже, за його словами, у Росії кращі умови, ніж там.

"Коли молодий хлопець одягає светр збірної Росії, то в одну секунду забуває про цю американську західну пропаганду. Він відчуває, що у нього є підтримка, що він може грати й розвиватися в Росії.

І не треба від нас нікуди їхати! Ми ведемо боротьбу з тим, що наших гравців переманюють дядьки Джони до себе, у США та Канаду, де гірші умови, ніж зараз у Росії. У нас чудові умови в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Казані, Ярославлі та багатьох інших містах. Будуються нові комплекси”, — заявив Ротенберг.

У мережі лише посміялися зі слів Ротенберга.

Раніше Ротенберг став посміховиськом у мережі, заявивши, що його не відзначили в лізі Путіна через дискримінацію за національною ознакою. До речі, нещодавно глава Кремля зайшов у гості до команди Романа.