"Путін — нефартовий, настав час міняти": син російського олігарха проговорився

Російський тренер вкотре став посміховиськом у мережі

Головний тренер СКА, син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, який хоче розвивати хокей на льоду в Індії, назвав зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним головною подією сезону для клубу.

Відповідний коментар Ротенберга наводить "Чемпіонат". Роман заявив, що зустріч із Путіним дасть команді сили на багато років, проте після цього його клуб зазнав поразки.

"Думаю, найважливіша подія в сезоні – зустріч із президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним.

Ми провели розмову всією командою. Ця розмова напередодні виграних ним виборів, з чим ми його вітаємо, дасть нам сили на багато років.

Впевнений, що наша команда здатна привезти не один Кубок Континенту та Кубок Гагаріна до Санкт-Петербурга. Обов’язково це зробимо”, – сказав Ротенберг.

У мережі висміяли підлабузництво Ротенберга. Користувачі масово жартують, що зустріч із Путіним лише погіршила справи у команді, адже після неї СКА програв у 1/4 фіналу плей-оф КХЛ "Автомобілісту" з рахунком 4:1. До речі, "Металург" та "Локомотив" не зустрічалися з Путіним і тепер грають у фіналі.

Нагадаємо, Путін заявив, що саме він вигадав Континентальну хокейну лігу (КХЛ). До речі, у цій лізі використовують англійську мову, що не подобається деяким росіянам.