Російських фігуристів допустили на Олімпіаду-2026

Росію поступово повертають у міжнародний спорт

Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) дозволила російським фігуристам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026. У березні 2022 року ISU усунув спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних турнірів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила пресслужба ISU на своєму офіційному сайті. Додамо, що аналогічні рішення було ухвалено і щодо Білорусі.

Дане рішення стосується не лише фігурного катання, а й шорт-треку та ковзанярського спорту. До речі, фігуристи з РФ та Білорусі будуть допущені на змагання у нейтральному статусі – по одному учаснику у кожному виді (чоловіче катання, жіноче катання, пари, танці на льоду).

Зазначимо, наступна зимова Олімпіада пройде у лютому 2026-го в Італії (Мілан та Кортіна-д’Ампеццо). До речі, на літню Олімпіаду-2024 РФ також було допущено в нейтральному статус, проте російська влада неохоче відправляла спортсменів до Парижа.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024.