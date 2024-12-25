Сын российского олигарха опозорился, объявив войну Микки Маусу

Хоккейный специалист порассуждал на тему кумиров маленьких россиян

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА и сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман в очередной раз стал посмешищем в сети. Наставник питерского клуба славится своими абсурдными заявлениями.

На этот раз Роман решительно выступил против диснеевских персонажей — Микки Мауса и Дональда Дака. Об этом сообщает "Матч ТВ".

– Однажды вы сказали, что нам не нужны Микки Маус и Дональд Дак, а нужны Чебурашка и Дед Мороз из Великого Устюга. Что вы вкладывали в эти слова?

– Мы всегда должны гордиться традициями нашей великой страны. Мы все выросли на этих мультиках, на их героях. Мы не выросли на Микки Маусе, нашим кумиром не был Дональд Дак. Мы в детстве росли на примере Чебурашки, крокодила Гены и других сказочных персонажей.

Мы должны всегда помнить и уважать именно нашу историю. Нам не нужна чужая культура. И вся международная ситуация пошла на пользу нам всем.

Мы стали больше ценить родную культуру, путешествовать по нашей стране. Я не шучу, когда говорю, что лучше провести новогодние праздники в Новосибирске, чем где-то за границей, — заявил Ротенберг.

В сети лишь посмеялись над словами Ротенберга.

Ранее Ротенберг стал посмешищем в сети, заявив, что его не отметили в России из-за дискриминации по национальному признаку. К слову, недавно глава Кремля Путин зашел в гости к команде Романа.